ЦСКА 1948 и Черно море не се победиха в среща от 10-ия кръг на Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг в efbet Лига: Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора) 1:0 (0:0) Голмайстор: Даниел Генов 56 ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна) 1:1 (0:1) Голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 45+2, 1:1 Видар Кяртансон 73 По-късно днес: Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София В събота: Арда (Кърджали) - Хебър 1918 (Пазарджик) Локомотив (Пловдив) - Славия (София) Левски (София) - Етър (Велико Търново) В неделя: Пирин (Благоевград) - Крумовград Локомотив София - Лудогорец (Разград) КЛАСИРАНЕ КЛАСИРАНЕ

1. Локомотив (Пловдив) 9 8 1 0 22:7 25

2. Черно море 10 7 3 0 20:8 24

3. Левски 8 5 1 2 17:7 16

4. ЦСКА-София 8 4 3 1 10:5 15

5. ЦСКА 1948 8 4 2 2 10:6 14

7. Берое 10 4 1 5 10:15 13

6. Лудогорец 7 4 1 2 21:6 13

8. Арда 7 4 1 2 12:5 13

9. Крумовград 9 4 1 4 11:14 13

10. Хебър 9 3 2 4 8:9 11

11. Ботев (Пловдив) 9 2 3 4 10:13 9

12. Локомотив (София) 9 3 0 6 8:18 9

13. Ботев (Враца) 10 3 0 7 4:18 9

14. Славия 8 1 1 6 5:18 4

15. Етър 8 1 1 6 7:15 4

16. Пирин 9 1 1 7 3:14 4