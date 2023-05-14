ЦСКА 1948 и Левски направиха голово равенство в първия мач от Топ 6 на efbet Лигата

site.btaЦСКА 1948 и Левски направиха голово равенство в първия мач от Топ 6 на efbet Лигата
Efbet лига, 31-ви кръг
Първа група
ЦСКА 1948 - Левски - 2:2 (1:2) голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 2, 1:1 Рикардиньо 18, 1:2 Уелтън 25, 2:2 Парвизджон Умарбаев 48 Утре от 18:00 часа ЦСКА-София - Черно море От 20:15 часа Лудогорец - Локомотив (Пловдив) Временно класиране: 1. Лудогорец 23 5 2 72:21 74 2. ЦСКА-София 23 4 3 57:14 73 3. ЦСКА 1948 17 9 5 51:24 60 4. Левски 15 10 6 40:16 55 5. Черно море 15 8 7 36:27 53 6. Локомотив (Пловдив) 14 8 8 33:28 50
/ХБ/
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