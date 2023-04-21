Лудогорец излезе начело в Първа лига след успех над Локомотив София

Старши треньорът на Лудогорец Ивайло Петев заяви, че е доволен от спечелените три точки след победата с 1:0 над Локомотив София в мач от 27-ия кръг на Първа лига. „Това е моята орисия - при мен винаги е било по най-трудния начин, но винаги съм