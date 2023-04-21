Лудогорец излезе начело в Първа лига след успех над Локомотив София

Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг в efbet Лига:
Лудогорец (Разград) - Локомотив (София) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Игор Тиаго 81
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 43
Ботев (Враца) - Черно море (Варна)- 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 75-дузпа, 0:2 Алекс Фернандес 85
в събота:
Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали)
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив)
в неделя:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София
Левски - Берое (Стара Загора)
в понеделник:
Спартак (Варна) - Септември (София)
Славия - Ботев (Пловдив)
временно класиране:
1. Лудогорец 27 20 5 2 67:20 65 точки
2. ЦСКА-София 26 20 4 2 47:12 64
3. ЦСКА 1948 26 16 6 4 45:18 54
4. Черно море 27 14 6 7 31:23 48
5. Левски 26 12 9 5 34:13 45
6. Локомотив (Пловдив) 26 12 7 7 28:25 43
7. Славия 26 13 2 11 27:25 41
8. Локомотив (София) 27 10 7 10 29:31 37
9. Арда (Кърджали) 26 10 6 10 28:28 36
10. Ботев (Пловдив) 26 8 4 14 34:35 28
11. Берое 26 6 6 14 24:42 24
12. Ботев (Враца) 27 6 6 15 19:48 24
13. Септември (София) 26 5 7 14 24:38 22
14. Пирин (Благоевград) 26 4 9 13 18:33 21
15. Хебър 26 4 5 17 13:45 17
16. Спартак (Варна) 26 2 7 17 19:51 13
/КМ/