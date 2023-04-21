Подробно търсене

Лудогорец излезе начело в Първа лига след успех над Локомотив София

Кремена Младенова
Лудогорец излезе начело в Първа лига след успех над Локомотив София
Лудогорец излезе начело в Първа лига след успех над Локомотив София
снимка: БТА
Разград,  
21.04.2023 20:45
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг в efbet Лига:

Лудогорец (Разград) - Локомотив (София) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Игор Тиаго 81
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 43

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)- 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 75-дузпа, 0:2 Алекс Фернандес 85

в събота:
Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали)
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив)

в неделя:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София
Левски - Берое (Стара Загора) 

в понеделник:
Спартак (Варна) - Септември (София) 
Славия - Ботев (Пловдив)

временно класиране:
 1. Лудогорец              27   20   5   2   67:20   65 точки  
 2. ЦСКА-София             26   20   4   2   47:12   64
 3. ЦСКА 1948              26   16   6   4   45:18   54
 4. Черно море             27   14   6   7   31:23   48  
 5. Левски                 26   12   9   5   34:13   45
 6. Локомотив (Пловдив)    26   12   7   7   28:25   43
 7. Славия                 26   13   2  11   27:25   41 
 8. Локомотив (София)      27   10   7  10   29:31   37
 9. Арда (Кърджали)        26   10   6  10   28:28   36 
10. Ботев (Пловдив)        26    8   4  14   34:35   28
11. Берое                  26    6   6  14   24:42   24    
12. Ботев (Враца)          27    6   6  15   19:48   24
13. Септември (София)      26    5   7  14   24:38   22     
14. Пирин (Благоевград)    26    4   9  13   18:33   21 
15. Хебър                  26    4   5  17   13:45   17 
16. Спартак (Варна)        26    2   7  17   19:51   13

/КМ/

Свързани новини

21.04.2023 21:14

Наставникът на Локомотив София Станислав Генчев: "Изключително трудно беше да играем цяло полувреме с човек по-малко"

Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев заяви, че за неговия тим е било много трудно да играе цяло полувреме с човек по-малко при загубата от Лудогорец с 0:1
21.04.2023 21:08

Треньорът на Лудогорец Ивайло Петев: "Трите точки бяха най-важни в срещата"

Старши треньорът на Лудогорец Ивайло Петев заяви, че е доволен от спечелените три точки след победата с 1:0 над Локомотив София в мач от 27-ия кръг на Първа лига. „Това е моята орисия - при мен винаги е било по най-трудния начин, но винаги съм
21.04.2023 18:54

Футболистът на Лудогорец Дени Групер претърпя операция

Защитникът на Лудогорец Дени Групер претърпя успешна операция в Израел, съобщиха от клуба на официалната си страница. На Групер, който се контузи при гостуването на Арда в предишния кръг от футболната Първа лига, бе извършена интервенция по
19.04.2023 12:41

Станимир Тренчев ще ръководи мача Пирин - ЦСКА

Съдийски назначения за срещите от 27-ми кръг в Първа лига:  21 април 2023 г., петък, 16:15 ч.ПФК Ботев Враца - ПФК Черно мореГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков4-ТИ:    Венцислав

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:25 на 21.04.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация