Леверкузен ще бъде без Демирбай и Арангис срещу Атлетико, Шик е под въпрос

site.btaЛеверкузен ще бъде без Демирбай и Арангис срещу Атлетико, Шик е под въпрос
Полузащитниците Керем Демирбай и Чарлс Арангис ще пропуснат гостуването на Байер Леверкузен в Шампионската лига по футбол срещу Атлетико Мадрид, а нападателят Патрик Шик ще бъде под въпрос до последно.
Старши треньорът Шаби Алонсо не каза защо Демирбай е извън групата, но Арангис има болки в прасеца. Шик е с проблеми в аддукторите.
"Демирбай ще ни липсва много, разбира се, но имаме и други опции в халфовата линия. За Шик не мога да давам прогнози, тъй като е твърде рано. Имаме още цял един ден", заяви Алонсо.
Леверкузен се нуждае от победа над Атлетико и допълнителна помощ, ако иска да остане в сметките за осминафиналите.
/АВ/
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