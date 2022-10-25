Леверкузен ще бъде без Демирбай и Арангис срещу Атлетико, Шик е под въпрос

Полузащитниците Керем Демирбай и Чарлс Арангис ще пропуснат гостуването на Байер Леверкузен в Шампионската лига по футбол срещу Атлетико Мадрид, а нападателят Патрик Шик ще бъде под въпрос до последно.

Старши треньорът Шаби Алонсо не каза защо Демирбай е извън групата, но Арангис има болки в прасеца. Шик е с проблеми в аддукторите.

"Демирбай ще ни липсва много, разбира се, но имаме и други опции в халфовата линия. За Шик не мога да давам прогнози, тъй като е твърде рано. Имаме още цял един ден", заяви Алонсо.

Леверкузен се нуждае от победа над Атлетико и допълнителна помощ, ако иска да остане в сметките за осминафиналите.