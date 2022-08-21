Чочев и Бастунов донесоха трите точки на ЦСКА 1948

site.btaЧочев и Бастунов донесоха трите точки на ЦСКА 1948
Резултати и голмайстори от мачовете от седмия кръг в efbet Лига:
ЦСКА 1948 - Локомотив София - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 50, 2:0 Ангел Бастунов 77
червени картони: Александър Колев (ЦСКА 1948) 21, Карлос Франса (Локомотив Сф) 45+3
Септември София - Берое - 21 часа
от събота:
Спартак Варна - Арда Кърджали - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 22, 1:1 Никола Борисов 41, 1:2 Лъчезар Котев 56, 1:3 Иван Коконов 89
Левски - Хебър Пазарджик - 4:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Цунами 38, 2:0 Филип Кръстев 41, 3:0 Марин Петков 45+5-дузпа, 4:0 Георги Миланов 53
от петък:
Ботев Пловдив - Черно море - 3:4 (2:1)
голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 8, 1:1 Закария Беншаа 19, 2:1 Антоан Бароан, 2:2 Матеуш Клементе 64, 3:2 Рой Херман 67, 3:3 Матиас Курьор 88, 3:4 Точукву Нади 90-автогол
в понеделник:
Славия - Ботев Враца
Пирин Благоевград - Лудогорец
Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен
/МД/
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