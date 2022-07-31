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ЦСКА-София се изравни по точки с Лудогорец на върха в efbet Лига

Георги Крумов
ЦСКА-София се изравни по точки с Лудогорец на върха в efbet Лига
ЦСКА-София се изравни по точки с Лудогорец на върха в efbet Лига
ЦСКА-София се изравни по точки с Лудогорец / снимка: БТА
София,  
31.07.2022 23:03
 (БТА)

Първенство на България по футбол, резултати и класиране след мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига: 
Локомотив София - Ботев Пловдив  - 2:0

ЦСКА-София - Берое - 5:1

от събота:
Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 0:1
Пирин Благоевград - Славия      - 1:2

от петък:
Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948  - 0:1
Лудогорец - Спартак Варна      - 5:0

в понеделник:
Арда Кърджали - Септември София
Черно море - Левски - отложен

Временно класиране:

 1. Лудогорец             4  3 1 0  12:2 10 точки
 2. ЦСКА-София            4  3 1 0  10:2 10
 3. Локомотив Пловдив     4  3 0 1  5:4   9
 4. ЦСКА 1948             4  2 2 0  5:3   8 
 5. Славия                3  2 0 1  3:2   6
 6. Черно море            3  2 0 1  2:1   6
 7. Арда                  3  2 0 1  3:3   6
 8. Локомотив София       4  1 2 1  4:3   5
 9. Ботев Враца           4  1 1 2  5:6   4
10. Септември             3  1 1 1  4:5   4 
11. Берое                 4  1 1 2  4:8   4  
12. Левски                2  1 0 1  5:1   3 
13. Хебър                 4  1 0 3  3:6   3 
14. Пирин                 4  0 2 2  4:6   2
15. Спартак Варна         4  0 1 3  1:12  1
16. Ботев Пловдив         4  0 0 4  2:8   0

/ГК/

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