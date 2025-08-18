Подробно търсене

Цените на петрола са стабилни след срещата Путин-Тръмп
Снимка: Blake Ovard/The Hobbs Daily News-Sun via AP, архив
Сингапур,  
18.08.2025 08:55
 (БТА)
Цените на петрола остават почти без промяна днес след спад в началото на търговията, тъй като САЩ не оказаха допълнителен натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна чрез мерки за прекъсване на износа на петрол след срещата на лидерите на двете страни, информира Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent прибавиха 0,03 на сто до 65,87 долара за барел към 08:48 ч. българско време, докато суровият петрол тип West Texas Intermediate се търгуваше на цена 62,90 долара за барел, което е повишение с 10 цента, или 0,16 на сто. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък, а днес се очаква да се срещне във Вашингтон с украинския държавен глава Володимир Зеленски и европейски лидери в търсене на мирно споразумение. 

В петък Тръмп заяви, че не е необходимо да обмислят незабавно ответни мита срещу страни като Китай за закупуването на руски петрол, но може да се наложи да това да бъде сторено "след две или три седмици", което успокои опасенията на пазарите от евентуално прекъсване на доставките от Русия. 

 

 

