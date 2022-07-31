Литекс постигна първа победа за сезона във Втора лига

Първенство на България по футбол, Втора лига, срещи от третия кръг:

Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово) 2:2 (0:1)

Голмайстори: 0:1 Иван Василев 23, 1:1 Стефан Христов 65, 2:1 Цветелин Иванов 85, 2:2 Валери Христов 90

Литекс (Ловеч) - Созопол 4:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Георги Радев 36, 2:0 Илиян Капитанов 50, 3:0 Илиян Капитанов 79, 4:0 Георги Радев 84

В понеделник от 19:00 часа:

Беласица (Петрич) - Ботев (Пловдив) II

Във вторник от 18:00 часа:

Миньор (Перник) - Крумовград

от събота:

Витоша (Бистрица) - Етър (Велико Търново) 2:2 (2:0)

голмайстори: 1:0 Георги Божилов 13, 2:0 Емил Гъргоров 44-дузпа, 2:1 Даниел Младенов 71-дузпа, 2:2 Даниел Младенов 82

Спортист (Своге) - Монтана 2:2 (1:2)

голмайстори: 1:0 Ариф Ферадов 15, 1:1 Йордан Йорданов 23, 1:2 Димитър Буров 38, 2:2 Борислав Стойчев 80

ЦСКА 1948 II - Добруджа (Добрич) - 1:1 (0:0)

голмайстор: 1:0 Валентин Йосков 76, 1:1 Ахмед Адемов 90

Струмска слава (Радомир) - Лудогорец II - 1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Тунгаров 58

Дунав (Русе) - Марица (Пловдив) - 2:1 (1:1)

голмайстори: 1:0 Мартин Петков 12, Станислав Маламов 45+2, 2:1 Йордан Димитров 68-дузпа

Класиране: 1. Спартак (Плевен) 3 2 1 0 8:2 7 2. Дунав (Русе) 3 2 1 0 6:3 7 3. Струмска слава 3 2 1 0 5:2 7 4. Крумовград 2 2 0 0 5:1 6 5. Етър (ВТ) 3 1 2 0 4:3 5 6. Монтана 3 1 1 1 5:4 4 7. Добруджа 3 1 1 1 4:3 4 8. Витоша 3 1 1 1 4:5 4 9. Миньор 2 1 0 1 5:3 3 10. Литекс 3 1 0 2 5:4 3 11. Янтра 3 0 3 0 5:5 3 12. ЦСКА 1948 II 3 0 3 0 2:2 3 13. Беласица 2 1 0 1 3:4 3 14. Марица 3 1 0 2 2:6 3 15. Спортист 3 0 2 1 3:5 2 16. Ботев (Пд) II 2 0 1 1 1:2 1 17. Лудогорец II 2 0 1 1 1:5 1 18. Созопол 3 0 0 3 0:8 0