Подробно търсене

Арда се наложи над Берое с гол на Ласана Н'Диайе

Христо Бонински
Арда се наложи над Берое с гол на Ласана Н'Диайе
Арда се наложи над Берое с гол на Ласана Н'Диайе
Снимка: БТА
Кърджали,  
18.07.2022 22:45
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига: 

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора) - 1:0
 
Хебър (Пазарджик) - Септември (София) - 1:3

от неделя:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948 - 1:1

Черно море (Варна) - Славия    - 1:0

от събота:
Локомотив (София) - ЦСКА-София - 1:1

Левски - Спартак (Варна)      - 5:0 

от петък:
Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 2:0

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2

Временно класиране:
 1. Лудогорец             2  2 0 0  5:0   6 точки 
 2. Черно море            2  2 0 0  2:0   6
 3. ЦСКА-София            2  1 1 0  4:1   4
 4. ЦСКА 1948             2  1 1 0  2:1   4
 5. Септември             2  1 0 1  3:4   3 
 6. Арда                  2  1 0 1  1:3   3
 7. Берое                 2  1 0 1  2:2   3  
 8. Левски                2  1 0 1  5:1   3   
 9. Славия                2  1 0 1  1:1   3  
10. Локомотив Пловдив     2  1 0 1  2:3   3
11. Ботев Враца           2  1 0 1  4:4   3
12. Хебър                 2  1 0 1  2:3   3 
13. Пирин                 2  0 1 1  2:3   1
14. Локомотив София       2  0 1 1  1:2   1 
15. Ботев Пловдив         2  0 0 2  2:4   0 
16. Спартак Варна         2  0 0 2  0:6   0

/ХБ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:11 на 18.07.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация