Арда се наложи над Берое с гол на Ласана Н'Диайе

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига:

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора) - 1:0 Хебър (Пазарджик) - Септември (София) - 1:3 от неделя: Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948 - 1:1 Черно море (Варна) - Славия - 1:0 от събота: Локомотив (София) - ЦСКА-София - 1:1 Левски - Спартак (Варна) - 5:0 от петък: Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 2:0 Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2 Временно класиране: 1. Лудогорец 2 2 0 0 5:0 6 точки 2. Черно море 2 2 0 0 2:0 6 3. ЦСКА-София 2 1 1 0 4:1 4 4. ЦСКА 1948 2 1 1 0 2:1 4 5. Септември 2 1 0 1 3:4 3

6. Арда 2 1 0 1 1:3 3

7. Берое 2 1 0 1 2:2 3

8. Левски 2 1 0 1 5:1 3

9. Славия 2 1 0 1 1:1 3

10. Локомотив Пловдив 2 1 0 1 2:3 3

11. Ботев Враца 2 1 0 1 4:4 3 12. Хебър 2 1 0 1 2:3 3 13. Пирин 2 0 1 1 2:3 1 14. Локомотив София 2 0 1 1 1:2 1 15. Ботев Пловдив 2 0 0 2 2:4 0 16. Спартак Варна 2 0 0 2 0:6 0