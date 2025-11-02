Българските отбори спечелиха най-много медали на Международния турнир по таекуондо "Рамус София Къп"

Българските отбори спечелиха най-много медали и превзеха почетната стълбичка на Международния турнир по таекуондо "Рамус София Къп", който приключи късно вечерта в събота (1 ноември) в столичната зала "Асикс Арена". За отличията се бориха над 600 състезатели от близо 10 държави, съобщават организаторите.

"Състезанието премина изключително успешно за българите, като това бе последна проверка преди Европейското първенство по таекуондо за деца и кадети, което ще бъде проведено следващата седмица в Атина. Постигнатите резултати дават основание да се надяваме на добро представяне и в Гърция", посочи Димитър Михайлов, главен организатор на "Рамус София Къп" и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия).

Отборно класиране на дванадесетото издание на състезанието в олимпийската дисциплина "Спаринг":

Възрастова група деца Клас А

1. "Сунг-ри" (България)

2. "Нерон" (България)

3. "Гладиатор" (България)

Кадети Клас А

1. "Сунг-ри" (България)

2. "Турбо" (България)

3. "Кондор 2000" (България)

Възрастова група деца Клас B

1. "Херея" (България)

2. "Нерон" (България)

3. "Феникс" (България)

Кадети Клас В

1. "Херея" (България)

2. "Феникс" (България)

3. "Сунг-ри" (България)

Юноши, мъже и жени Клас А

1. "A.C.S.' Black Tiger Taekwondo" (Румъния)

2. "Сунг-ри" (България)

3. "Рамус" (България).

Отборно класиране в дисциплината "Пумсе" (форма):

Клас А

1. "Форс-2004" (България)

2. "S Team" (България)

3. "A.C. Sarisa" (Гърция)

Клас В

1. "S Team" (България)

2. "Форс-2004" (България)

3. "A.C.S.' Black Tiger Taekwondo" (Румъния)