България с най-голям спад на месечна основа на цените на производител в промишлеността през септември 2025 г. и с най-голям ръст на годишна база

Цените на производителността в промишлеността се понижават с 0,1 на сто в ЕС и еврозоната през септември 2025 г. спрямо август, сочат предварителните данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

През август 2025 г. цените на производител в промишлеността спаднаха с 0,4 на сто в ЕС и еврозоната, припомня Евростат.

Цените на производител в промишлеността през септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. намаляват с 0,1 в ЕС и с 0,2 на сто в еврозоната.

Цените на производител в промишлеността през септември 2025 г. спрямо август 2025 г. в ЕС повишават с 0,2 на сто за трайните потребителски стоки и с 0,1 на сто за нетрайните потребителски стоки, остават без промяна за капиталовите стоки и намаляват с 0,1 на сто за енергията и междинните стоки.

Цените за цялата промишленост, изключвайки енергията, остават стабилни.

Цените на производител в промишлеността през септември 2025 г. на месечна основа в еврозоната се повишават с 0 3 на сто за трайните потребителски стоки и с 0,1 на сто за нетрайните потребителски стоки, остават без промяна за междинните и капиталовите стоки и намаляват с 0,2 на сто за енергията.

Цените за цялата промишленост, изключвайки енергията, остават стабилни.

Най-голям месечен спад на цените на производител в промишлеността е регистриран в България и Финландия (-0,7 на сто и в двете страни), Кипър, Унгария и Полша ( с по - 0,5 на сто), а най-голям ръст има в Румъния (1,2 на сто), Естония (0,7 на сто) и Литва (0,4 на сто).

Цените на производител в промишлеността през септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. в ЕС се повишават с 1,7 на сто за капиталовите стоки, с 1,6 на сто за трайните потребителски стоки и с 2 на сто на сто за нетрайните потребителски стоки, а намаляват с 0,1 на сто за междинните стоки и с 1,7 на сто за енергията

Цените за цялата промишленост, изключвайки енергията, нарастват с 1 на сто.

Цените на производител в промишлеността през септември 2025 г. на годишна основа в еврозоната се повишават с 1,8 на сто за капиталовите стоки, с 1,6 на сто на сто за трайните потребителски стоки и с 1,9 на сто за нетрайните потребителски стоки, а се понижават с 0,1 на сто междинните стоки и с 2,4 на сто за енергията.

Цените за цялата промишленост, изключвайки енергията, нарастват с 0,9 на сто.

Най-висок годишен ръст на цените на промишлеността е отчетен в България (9,1 на сто), Румъния (6,9 на сто) и Швеция (4,9 на сто). Най-голям спад се наблюдава в Люксембург (-4,4 на сто), Португалия (-3,7 на сто) и Ирландия (-2,8 на сто).