Мирослав Димитров
Осем български състезатели заминават за Кайро за Световното първенство по спортна стрелба
Снимка: Красимир Николов/БТА
София,  
05.11.2025 14:10
Осем български състезатели ще участват на предстоящото Световното първенство по спортна стрелба с пневматично и малокалибрено оръжие, което стартира в събота в Кайро, Египет.

На пистолет при жените ще участват Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Лидия Ненчева, а при мъжете Кирил Киров и Самуил Донков.

Двама са представителите на пушка при мъжете - Антон Ризов и Георги Канев.

Треньорите, които ще пътуват за Египет, са Христо Маринов, Борис Димитров, Владислав Манев и Стоян Стаменов.

Тази вечер за египетската столица заминава първата група български национални състезатели и треньори. Над 700 стрелци от цял свят ще се състезават в двуседмичната надпревара на пистолет и пушка. 

