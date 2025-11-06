Джак Дуън най-вероятно ще продължи състезателната си кариера в японската Супер Формула

Австралийският пилот Джак Дуън е все по-близо до кариера в японската Супер Формула от следващата година, съобщава motorsport.com. Той загуби мястото си в Алпин след първите шест състезания във Формула 1 и бе заменен от Франко Колапинто, който се очаква скоро да подпише нов договор.

Дуън ще кара в структурата на Тойота, по всяка вероятност с отбора Kondo Racing. Според информацията, той сам е потърсил шанс за изява в различен шампионат, където няма да изпълнява ролята на резерва.

С преминаването на Джак Дуън се занимава пряко и неговият баща Мик, който през състезателната си кариера спечели пет титли в Световния шампионат по мотоциклетизъм до 500сс между 1994 и 1999. Той е разговарял с отборния директор на Хаас - Айо Комацу, чийто състав има пряка връзка с производителя Тойота. 60-годишният австралиец също така е бил забелязан в падока на проведеното през миналата седмица финално състезание на сезона в Супер Формула в Мотеги.

"За момента няма нищо конкретно, но Джак определено е добър пилот", заяви в интервю за motorsport.com глобалният директор на Тойота Моторспорт - Масая Каджи.

Вероятното привличане на Дуън ще съвпадне и с това на автомобилния пилот Кале Рованперя, който вече е потвърден като нов състезател на Тойота. Преди това финландецът ще завърши сезона в WRC и през декември ще кара тестове на трасето "Сузука".

Рованперя ще кара на мястото на Нирей Фукудзуми, който ще замени оттеглящия се от Rookie Racing Кадзуя Ошима. Втори пилот на Kondo Racing е Джак О'Съливан, който спечели точки в два кръга през годината. Свободно място може да има и в Team Impul, който най-вероятно ще освободи датчанина Оливер Расмусен.