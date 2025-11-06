Образователни материали, насочени към безопасността на движението по пътищата, представиха от Областната дирекция на МВР в Добрич. Инициативата е част от превантивната кампания на Областната дирекция на МВР в Добрич "Движение по правилата".

Инспектор Мая Василева от Районна управление - Балчик разказа за брошурата "Правилно карай, прибери се жив, бъди видим – бъди жив", че е насочена към водачите на велосипеди и има за цел да напомни основните правила за безопасно движение и да насърчи отговорното поведение на пътя. В брошурата са включени най-важните изисквания за управление на велосипед – къде е позволено да се кара, с какво трябва да се съобразява водачът, както и възрастовите ограничения.

Включено е и "Удостоверение за преминато обучение за водач на велосипед", което всяко дете може да получи след беседа с полицейски служител. Смятаме, че по този начин ще остане траен спомен и децата ще осъзнаят своята отговорност, когато се движат по пътя, посочи инспектор Василева.

Инспектор Здравко Дечев от РУ – Балчик припомни, че при преминаване по пешеходна пътека велосипедистът е длъжен да слезе и да премине като пешеходец. Нарушението също се санкционира с глоба от 50 лева. Всички глоби за велосипедисти са увеличени съгласно промените в закона.

Той представи и новите санкции, свързани с управление на индивидуални електрически превозни средства (електрически тротинетки). Промените в закона предвиждат глоби както за водачите, така и за родителите.

Глоба от 500 лева се налага на родител или лице, което предоставя или допуска дете под 16-годишна възраст да управлява електрическа тротинетка.

Сред другите нарушения са управление през тъмната част на денонощието, като глобата е 100 лева, управление от двама души на едно превозно средство с глоба 200 лева и управление на технически неизправна тротинетка, което също се наказва с глоба от 200 лева.

Целта на тези мерки не е наказание, а превенция – да предотвратим инциденти и да пазим живота и здравето на хората, подчерта инспектор Дечев.

Мая Василева и Здравко Дечев са разработили и втора част на наръчник за управление на индивидуално електрическо превозно средство, като в него са включени новите промени в Закона за движение по пътищата от 7 септември 2025 година.