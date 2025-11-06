Евелина Славчева взе участие в честването на годишнината на Азербайджанската национална академия на науките

Председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева взе участие в тържественото честване на годишнината на Азербайджанската национална академия на науките (АНАН) в Баку, съобщиха от БАН.

Официалната церемония се е провела в Централната сграда на АНАН. Председателят на Академията акад. Иса Хабибейли открил програмата със слово на тема "АНАН: История и съвремие“. В Големия салон е представен и филмът "АНАН: Храм на науката и науката като храм“, посочиха от Академията.

В поздравителния си адрес към АНАН чл.-кор. Славчева приветства усилията на азербайджанската научна общност за развитие и насърчаване на научните изследвания в Република Азербайджан и за утвърждаването на АНАН като водеща научна институция в страната. Тя подчерта ролята на Академията като свързващо звено между азербайджанската и международната научни общности.

Славчева е посочила като пример доброто сътрудничество между БАН и АНАН, в рамките на което са реализирани общи инициативи и научни проекти в приоритетни области, казаха от БАН.

Тези дейности допринасят не само за развитието на самите научни направления, но и за заздравяване на връзките между научните общности на двете държави, отбелязала тя в словото си.

Българската академия на науките има готовност да работи за разширяване и задълбочаване на партньорството между двете академии и за разкриване на нови възможности за бъдещо сътрудничество, каза чл.-кор. Славчева.

/ИПД