С поход и тържествена церемония в Брезник отбелязаха 140-ата годишнина от Сръбско-българската война и водената край града битка

С поход и тържествена церемония пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война в градската градина на Брезник бе отбелязана 140-ата годишнина от Брезнишкия бой - едно от значимите сражения във войната. Събитието бе организирано от Община Брезник със съдействието на Пътуващо читалище „Бащино огнище“.

Походът започна сутринта от село Слаковци и завърши при паметника в центъра на Брезник. В него се включиха ученици от редица училища в Перник, Радомир, Сливница, Драгоман, Годеч, Кюстендил, Трекляно и Божурище, студенти от Националната спортна академия „Васил Левски“, граждани, представители на Българския Червен кръст, Национално дружество „Традиция“ и Пътуващо читалище „Бащино огнище“.

„Навършват се 140 години от славната битка при Брезник - едно от паметните, но често забравяни сражения по време на Сръбско-българската война“, каза в словото си заместник-кметът на общината Иван Бъчваров. Той припомни, че макар отрядът на капитан Стефан Кисов да претърпява поражение, битката доказва зрелостта и военния талант на българските офицери и осигурява време за решителната победа при Сливница.

Историкът и преподавател в НСА проф. Лозан Митев, представител на гражданско обединение „Западни покрайнини“, също се обърна към присъстващите. Той заяви, че подобни знакови дати поддържат жива националната памет и ни връщат към уроците на миналото. „Националното съзнание не се изгражда с формули, а с обич и отдаденост към България,“ каза той.

Сред гостите бе народният певец Илия Луков, който изпълни акапелно песента „Стар бел дедо“. Той сподели впечатления от своите концерти сред бесарабските българи в Молдова и Украйна, разказвайки за техния дух и преданост към България въпреки трудностите.

По време на тържественото честване бе прочетен поздравителен адрес от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, а отец Константин Стойчев отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите воини. Участниците в конкурса за рисунка и литературна творба, организиран от Общинския исторически музей - Брезник, получиха награди.

Честването завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника, издигнат през 1903 г. по инициатива на местните жители. В неговите основи са положени тленните останки на 94 български войници от „отряда на обречените“ на капитан Кисов, които се изправят срещу 14-хилядната Моравска дивизия.