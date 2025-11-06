Подкрепата за румънската крайнодясна партия АУР отчита спад, но тя запазва водещото си място в електоралните нагласи, според ново проучване

Крайнодесният опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) остава на първо място в намеренията за вот, но за първи път от президентските избори през май подкрепата към него спада под 40 процента, съобщава новинарският сайт Хотнюз, позовавайки се на резултатите от проучване на института ИСНКОП, публикувани днес.

Според анкетата, осъществена в периода 25 октомври-2 ноември 2025 г. с участието на 3000 души, за АУР, която е втората по големина парламентарна партия, биха гласували 38 процента от румънците. Следват три от партиите, участващи в управляващата коалиция - Социалдемократическата партия (СДП) с 19,5 процента, Национално-либералната партия (НЛП) с 14,6 процента и Съюз за спасение на Румъния (ССР) с 12,3 процента.

Четири партии, които в момента са в парламента, се намират под 5-процентния електорален праг според проучването, а именно участващият в управляващата коалиция Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) с 4,8 процента и двете крайнодесни опозиционни формации - Партия на младите хора (ПОТ) с 3,1 процента и SOS Румъния с 1,7 процента.

Макар да води с двоен резултат спрямо следващата партия в класацията, АУР пада под прага от 40 процента за първи път от президентските избори през май 2025 г., отбелязва сайтът, като припомня, че подкрепата за опозиционната партия през октомври е била 40 процента, през септември - 40,8 процента, а през юни - 40,5 процента.

Настоящата коалиция на СДП, НЛП, ССР и ДСУР събира общо над 50 процента от намеренията за вот, като СДП отчита растеж спрямо 17,6 процента през октомври, 17,9 процента през септември и 13,7 процента през юни. НЛП регистрира лек спад спрямо 14,8 процента през октомври, 15,2 процента през септември и 17,3 процента през юни, а ССР отчита лек растеж - спрямо 11,5 процента през октомври, 12,8 процента през септември и 13,1 процента през юни.