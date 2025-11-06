Община Гурково започва ремонт на най-голямата детска площадка в града, съобщиха от местната администрация. Проектът обхваща площ над 600 кв.м, разделена на две части, което позволява обособяването на две отделни зони за игра – за деца до тригодишна възраст и за деца от три до 12 години.

Проектът ще се финансира изцяло със средства от общинския бюджет, а основният ремонт се очаква да приключи до пролетта на следващата година.

„С реализацията на проекта Община Гурково цели изграждане на съвременна, модерна, удобна и безопасна детска площадка, отговаряща на всички изисквания за сигурност и достъпност. Предвижда се демонтаж на всички налични съоръжения, като здравите от тях ще бъдат ремонтирани и монтирани на други подходящи места“, каза кметът Кънчо Папазов, цитиран от общинската администрация.

Ще бъде изградена стоманобетонова и ударопоглъщаща каучукова настилка в ярки, весели цветове, а алеята между двете зони ще бъде обновена. Ще бъдат поставени пейки за родителите и придружителите на децата. В зоната за по-малките деца ще се монтират две нови комбинирани съоръжения, въртележка, люлка, къщичка, ще има и обновен пясъчник. На терена за деца от три до 12 години ще бъдат поставени нови люлки, беседка, въртележка и образователни игри. Повече от половината съоръжения ще бъдат достъпни и за деца със затруднено придвижване, което ще направи площадката приобщаващо и сигурно място за игра, посочват още от Общината.

Детската площадка е изградена през 2013 г. върху тревна площ. Част от съоръженията са повредени, на други е извършвана подмяна с нови в различни периоди от време, но настоящото ѝ състояние е незадоволително. Недостатък на детския кът е липсата на ударопоглъщаща настилка, коментират от общинския отдел по устройство на територията.

През юли т. г. Община Гурково одобри проектните документации и издаде разрешения за основен ремонт на спортната площадка в двора на Средно училище „Христо Смирненски“ и на откритата детска площадка в градския парк.