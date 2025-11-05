МОНЦАМЕ: Монголските здравни работници излизат на стачка следващата седмица

На пресконференция днес беше обявено, че лекарите и медицинските работници в Монголия излизат на общонационална стачка на 13 ноември, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Изпълнителният съвет на Профсъюза на здравните работници в Монголия се събра на извънредно заседание и взе решение за провеждане на стачката.

Представителите на Изпълнителния съвет заявиха, че, въпреки нееднократните призиви за увеличаване на основната работна заплата до 3,5 млн. тугрика (прибл. 1665 лв.), все още няма никакво конкретно решение. Във връзка с това профсъюзът официално обяви, че в съответствие с чл. 25 от Кодекса на труда ще се повдигне колективен трудов спор и се обявява стачка.

Изпълнителният съвет прилага постановленията от заседанията и ще изпрати официално писмо до Министерството на здравеопазването. Според закона стачката започва пет работни дни след подаването на уведомлението, тоест на 13 ноември.

