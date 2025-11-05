Изложба на Борис Гондов в София отбелязва 90-годишнината му

Изложба рисунки по повод 90-годишнината на Борис Гондов ще бъде представена в столичната галерия „Сан Стефано“ от днес до 28 ноември, съобщават организаторите.

Произведенията са създадени през последните три години и отразяват характерната естетика на майстора, пренасяйки скулптурния му свят върху хартия.

„Рисунките на Гондов се открояват като самостоятелна художествена форма – синтез на пластическите му постижения и творческа мощ. Те са пречистени до същественото, наситени с мисъл и духовност, и приканват зрителя към размисли върху общочовешките теми – любов, страдание, надежда, спасение“, посочват от екипа.

Борис Гондов е роден на 24 октомври 1935 г. в София. Завършва Художествената академия, специалност „Скулптура“ през 1959 г. при проф. Марко Марков. От 1959 г. до 1970 г. е скулптор на свободна практика. От 1970 г. е доцент по скулптура в Националната художествена академия, а по-късно през 1984 г. става и професор там. През 1974 г. специализира в Италия. От 1987 г до 1992 г. е ректор на НХА. Творчеството на Борис Гондов включва предимно монументална скулптура, портретни паметници и изящна скулптура, предназначена за галерии и интериори. Той е автор на мемориала „Самуилова крепост” в Петрич, паметника на Патриарх Евтимий във Велико Търново, паметника на Кольо Фичето в Дряново, паметника на Цар Борис I в Плиска, бюст-паметниците на Алеко Константинов и Даме Груев в София, паметника на Владимир Димитров – Майстора в Кюстендил и други. Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ и други галерии в страната, Art Dialog, Париж, колекцията на Хюго Вутен и други колекции в страната и чужбина. Монументалната композиция „Птици” е поставена в парка на мира в Нагасаки, Япония. Носител е на престижни държавни отличия и награди на Съюза на българските художници, Министерството на културата и други обществени организации.

