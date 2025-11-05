Подробно търсене

Поетичната книга „Балчик“ на чешката поетеса Радка Рубилина ще бъде представена във Варна

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Поетичната книга „Балчик“ на чешката поетеса Радка Рубилина ще бъде представена във Варна
Поетичната книга „Балчик“ на чешката поетеса Радка Рубилина ще бъде представена във Варна
Снимка: Архив/БТА
Варна,  
05.11.2025 14:27
 (БТА)

Поетичната книга „Балчик“ на чешката поетеса и преводачка Радка Рубилина ще бъде представена във Варна на сцена „Ротонда“ в операта в града, съобщиха от културната институция. Представянето е предвидено за 7 ноември от 17:00 часа.

След стихосбирките „Laciná romantika“ (2017), Радка Рубилина се вдъхновява за следващата си книга от древната история на Балчик. Поемата „Balčik“, която излиза през 2024 г. в Чехия, е преведена на български език от Димана Иванова за изд. „Персей“ ЕООД, 2025. Дизайнер на корицата е Стефан Тотев.

Поемата „Балчик“, озаглавена по името на българския град, е алегория на вечните загуби. Главни герои са богинята Кибела, която е имала храм там, румънската кралица Мария, която е построила своето „тихо гнездо“ на това място, както и авторката с нейното поетично „аз“.

Литературната премиера на поемата „Балчик“ предхожда спектакъла същата вечер на операта „Русалка“ от чешкия класик Антонин Дворжак, поставена за пръв път в България във Варненската опера от диригента Павел Балев и режисьорката Сребрина Соколова.

Авторката е завършила сравнително езикознание в Университета в Констанц и Карловия университет в Прага. Тя ръководи отдела за човешки права и демократизация „Източна Европа и Русия“ към организацията „Хора в нужда“, работи като съветник по човешките права в Организацията за сигурност и сътрудничество на Европейския съюз. В това си качество поетесата участва в мисията на Европейския съюз за мониторинг на Грузия. Оглавява Чешкия културен център в Киев, а от 2023 г. е директор на Чешкия културен център в София.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:40 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация