Поетичната книга „Балчик“ на чешката поетеса Радка Рубилина ще бъде представена във Варна

Поетичната книга „Балчик“ на чешката поетеса и преводачка Радка Рубилина ще бъде представена във Варна на сцена „Ротонда“ в операта в града, съобщиха от културната институция. Представянето е предвидено за 7 ноември от 17:00 часа.

След стихосбирките „Laciná romantika“ (2017), Радка Рубилина се вдъхновява за следващата си книга от древната история на Балчик. Поемата „Balčik“, която излиза през 2024 г. в Чехия, е преведена на български език от Димана Иванова за изд. „Персей“ ЕООД, 2025. Дизайнер на корицата е Стефан Тотев.

Поемата „Балчик“, озаглавена по името на българския град, е алегория на вечните загуби. Главни герои са богинята Кибела, която е имала храм там, румънската кралица Мария, която е построила своето „тихо гнездо“ на това място, както и авторката с нейното поетично „аз“.

Литературната премиера на поемата „Балчик“ предхожда спектакъла същата вечер на операта „Русалка“ от чешкия класик Антонин Дворжак, поставена за пръв път в България във Варненската опера от диригента Павел Балев и режисьорката Сребрина Соколова.

Авторката е завършила сравнително езикознание в Университета в Констанц и Карловия университет в Прага. Тя ръководи отдела за човешки права и демократизация „Източна Европа и Русия“ към организацията „Хора в нужда“, работи като съветник по човешките права в Организацията за сигурност и сътрудничество на Европейския съюз. В това си качество поетесата участва в мисията на Европейския съюз за мониторинг на Грузия. Оглавява Чешкия културен център в Киев, а от 2023 г. е директор на Чешкия културен център в София.