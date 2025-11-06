Подробно търсене

Изданието „10 години от създаването на магистърска програма „Калиграфия“ представя есенцията на калиграфията, според проф. д-р Кристина Борисова

Калина Бояджиева
Изданието „10 години от създаването на магистърска програма „Калиграфия“ представя есенцията на калиграфията, според проф. д-р Кристина Борисова
Изданието „10 години от създаването на магистърска програма „Калиграфия“ представя есенцията на калиграфията, според проф. д-р Кристина Борисова
Националната художествена академия (НХА) и Катедра „Плакат и визуална комуникация“ представиха лимитираното печатно издание „10 години от създаването на магистърска програма „Калиграфия“ в галерия „Академия“. Снимка: БТА/Калина Бояджиева
София,  
06.11.2025 17:51
 (БТА)

Това издание представлява есенцията на калиграфията, каза проф. д-р Кристина Борисова, ръководител на катедра „Плакат и визуална комуникация“ в Националната художествена академия (НХА).  Представянето на печатното издание „10 години от създаването на магистърска програма „Калиграфия“ бе в галерия „Академия“.

Изданието представлява плакат, който съдържа римски цифри, които говорят за периода, почетен с изданието, и имената на всички завършили специалността от нейното създаване досега.

„Ориентирахме се към плакат, защото тази магистърска програма е част от катедра „Плакат и визуална комуникация“, добави проф. Борисова.

„Калиграфията е фината настройка на музиката в изкуството. Тя е най-трогателното нещо в цялото изкуство. Ние вече десет години свирим настроено в изкуството“, каза преподавателят доц. д-р Стоян Дечев.

Както писа БТА, утре от 14:00 ч. в новия учебен корпус на НХА ще се проведе творческата работилница Paste Paper, посветена на историческа техника за колориране на хартия, използвана още от XVII век при изработката на подвързии.

Домакините уточняват, че и двете събития са част от Дните на отворените врати на НХА (4–7 ноември 2025 г.).

/ДД/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:20 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация