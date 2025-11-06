Изданието „10 години от създаването на магистърска програма „Калиграфия“ представя есенцията на калиграфията, според проф. д-р Кристина Борисова

Това издание представлява есенцията на калиграфията, каза проф. д-р Кристина Борисова, ръководител на катедра „Плакат и визуална комуникация“ в Националната художествена академия (НХА). Представянето на печатното издание „10 години от създаването на магистърска програма „Калиграфия“ бе в галерия „Академия“.

Изданието представлява плакат, който съдържа римски цифри, които говорят за периода, почетен с изданието, и имената на всички завършили специалността от нейното създаване досега.

„Ориентирахме се към плакат, защото тази магистърска програма е част от катедра „Плакат и визуална комуникация“, добави проф. Борисова.

„Калиграфията е фината настройка на музиката в изкуството. Тя е най-трогателното нещо в цялото изкуство. Ние вече десет години свирим настроено в изкуството“, каза преподавателят доц. д-р Стоян Дечев.

Както писа БТА, утре от 14:00 ч. в новия учебен корпус на НХА ще се проведе творческата работилница Paste Paper, посветена на историческа техника за колориране на хартия, използвана още от XVII век при изработката на подвързии.

Домакините уточняват, че и двете събития са част от Дните на отворените врати на НХА (4–7 ноември 2025 г.).