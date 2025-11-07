Техника за обработка на хартия, използвана от края на Ренесанса, е отворена за експерименти, каза за БТА проф. д-р Кристина Борисова

Стара техника за обработка на хартия, за която се смята, че е използвана още от XVII век в Германия, е отворена за всякакъв вид експерименти. Това каза за БТА ръководителят на катедра "Плакат и визуална комуникация" в Националната художествена академия (НХА) проф. д-р Кристина Борисова. Тя участва в представянето на творческата работилница Paste Paper, в която беше показана историческата техника за колориране на хартия, използвана още от края на Ренесанса при изработката на подвързии. Работилницата се проведе в новия учебен корпус на НХА.

"Събитието е третото от поредица творчески работилници, които касаят колорирана хартия. Днешната заключителна работилница се фокусира върху техниката, известна като paste paper, за която все още няма достоен аналог на български", уточни тя. Проф. Борисова обясни, че първите примери за използването й датират от началото на XVII век в Германия, където така обработената хартия се е използвала в книговезването.

"Това ръчно колориране на хартия представлява процес за създаване на вид продукти, които могат да бъдат ползвани в последствие за различни дизайни, за подвързия на книга, за форзац и корици", каза пред БТА преподавателят от НХА д-р Тома Гълов, който води творческата работилница. "Намира много приложения. Не я разглеждаме като краен продукт на изкуството, а по-скоро като материал, който може да се използва за планиран образ, конкретен дизайн". Той изрази надежда да бъдат организирани още подобни събития. "Едно от най-хубавите неща е, че ползваме материали, които са сравнително достъпни", посочи Гълов пред участниците.

Той представи процеса на участниците в работилницата. Д-р Тома Гълов демонстрира забъркването на лепилото, добавянето на пигмент, нанасянето на сместа върху хартията и как от нея се получават шарките.

БТА припомня, че събитието е част от Дните на отворените врати на НХА, които се провеждат от 4 до 7 ноември. Вчера катедра "Плакат и визуална комуникация" и Националната художествена академия (НХА) представиха печатното издание „10 години от създаването на магистърска програма "Калиграфия" в галерия "Академия".