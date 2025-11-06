КНА: Приемането на дигиталното евро е задължително, каза управителят на Кипърската централна банка в презентация относно процеса на преход

Следващите стъпки в процеса на преход към втората и последна част от подготвителната фаза на проекта за дигитално евро бяха представени днес от управителя и висши ръководители на Централната банка на Кипър по време на пресконференция в централата на банката в Никозия, като управителят Христодулос Пацалидис отбеляза, че приемането на дигиталното евро става наложително, тъй като дигиталните плащания се разрастват бързо и светът става все по-дигитален. Това предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Участниците в пресконференцията добавиха, че преговорите по предложеното законодателство продължават в Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент, като се очаква процесът да приключи до 2026 г., с приноса на кипърското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на следващата година.

В приветствието си управителят на Централната банка на Кипър Христодулос Пацалидис се позова на решението на Управителния съвет на Европейската централна банка от миналата седмица да се продължи с втората и последна част от подготвителната фаза на проекта за дигитално евро.

Както беше отбелязано, това решение е резултат от успешното завършване на първата част от подготвителната фаза, която започна през ноември 2023 г. и положи основите за евентуалното емитиране на единната валута на еврозоната в цифров вид.

Пацалидис добави, че по време на първата част от подготвителната фаза Евросистемата е провела обширно потребителско проучване, фокусирано върху уязвими потребители и дребни търговци, като резултатите показват необходимостта от просто, надеждно и сигурно платежно изживяване.

„Според нас разработването на дигитално евро, което работи за всички, ще даде възможност на гражданите, ще подпомогне иновациите и ще засили устойчивостта на нашата парична система“, каза още Пацалидис.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)