Актрисата Хелън Мирън ще получи почетната награда "Сесил Б. Демил" за принос към филмовата индустрия

Елена Христова
Актрисата Хелън Мирън на наградите "Златен глобус" през 2024 г. Снимка: АП/Jordan Strauss/Invision/AP, File
Лос Анджелис,  
06.11.2025 17:58
 (БТА)
Британската актриса Хелън Мирън ще получи наградата "Сесил Б. Демил" за принос към филмовата индустрия по време на ново специално предаване преди церемонията за наградите "Златен глобус", пише "Варайъти". 

Предаването Golden Eve ще бъде излъчено на 8 януари - три дни преди връчването на отличията "Златен глобус" на 11 януари. 

Мирън ще се присъедини към легендарни носители на наградата "Сесил Б. Демил", която от 1952 г. насам отличава цялостното творчество на най-емблематичните фигури в Холивуд. 

Британската актриса е носителка на три награди "Златен глобус". Сред отличията в колекцията й са също "Оскар", "Еми" и "Тони".

Връчването на приза "Сесил Б. Демил" ще бъде главното събитие на специалното предаване Golden Eve. То ще почете и носителя на наградата "Каръл Бърнет" за принос към телевизията, чието име все още не е обявено. 

"Хелън Мирън е природна стихия, а кариерата й е просто изключителна. Нейните трансцедентални изпълнения и отдаденост на изкуството продължават да вдъхновяват поколения артисти и публика. За нас ще бъде огромна чест да й връчим наградата "Сесил Б. Демил", каза президентката на Фондация "Златен глобус" Хелън Хони.

Богатата кариера на Хелън Мирън обхваща повече от шест десетилетия в киното, телевизията и театъра. Тя има награда "Златен глобус" за превъплъщението си в образа на Елизабет Втора във филма "Кралицата", както и две отличия за телевизионни роли. 

Мирън е сред малкото актриси, спечелили "Тройната корона" на актьорското майсторство - водещите награди за кино, телевизия и театър "Оскар", "Еми" и "Тони". През 2003 г. тя е удостоена с Ордена на Британската империя за приноса си към изкуствата. 

Специалното предаване Golden Eve е продължение на миналогодишното успешно събитие Golden Gala, на което бяха почетени Вайола Дейвис и Тед Дансън

Изданието за 2026 г. обещава по-завладяващо и празнично преживяване, включващо подбрани ретроспективи, редки архивни кадри и отдаване на почит от страна на приятели, сътрудници и колеги от бранша. Предаването ще бъде основен акцент по време на "Златната седмица" - нова инициатива на Paramount и Dick Clark Productions, която представя програми и събития на различни платформи в дните преди основната церемония за наградите "Златен глобус". 

Почетната награда, която носи името на пионера в киното Сесил Б. Демил, е отличила 69 от най-дълго задържалите се таланти в индустрията. Сред тях са Мерил Стрийп, Том Ханкс, Опра Уинфри, Робърт Редфорд, Сидни Поатие. 

Наградата "Каръл Бърнет" за изключителен принос към телевизията беше учредена през 2019 г. 

/ВБ/

