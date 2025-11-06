ПАП: Полша може да се превърне в център за доставки на американски втечнен газ за Словакия, заяви а Братислава полският президент

Полският президент Карол Навроцки приветства Полша и Словакия като дългогодишни приятели и надеждни партньори в рамките на ЕС и НАТО по време на среща със словашкия президент Петер Пелегрини в Братислава, предаде полската новинарска агенция ПАП.

На съвместна пресконференция полският държавен глава заяви, че разговорите му с Пелегрини са обхванали широк кръг от теми, включително политически, икономически и инфраструктурни въпроси. Пелегрини увери, че Словакия е ангажирана със завършването на скоростната магистрала Ар4 (R4) в словашкия участък от маршрута Виа Карпатия, който ще свърже Балтийско, Черно и Егейско море.

Навроцки от своя страна заяви на словашкия си колега, че Полша може да се превърне в истински център за доставки на американски втечнен природен газ до Словакия, която остава силно зависима от руските изкопаеми горива. Той също така призна водещата позиция на Словакия в Европа в производството на боеприпаси и отбеляза, че страната обмисля закупуването на полската версия на южнокорейските танкове K2PL.

Президентът се спря и на продължаващите миграционни предизвикателства, заявявайки, че както Полша, така и Словакия се противопоставят на всякакви задължителни миграционни квоти съгласно т. нар. Пакт за миграцията и убежището на ЕС - механизъм за солидарност, който позволява на държавите членки да избират между релокация на търсещи убежище или предоставяне на финансова помощ. Той изрази надежда, че Унгария и Чехия ще подкрепят тази позиция по време на предстоящата среща на върха на Вишеградската група.

