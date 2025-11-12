Подробно търсене

ПАП: Във Варшава се проведе Марш на независимостта с участието на водещи политически фигури

Александър Евстатиев
Снимка: ПАП
Варшава,  
12.11.2025 01:59
 (БТА)

В центъра на Варшава се проведе Марш на независимостта, организиран от десни политически групи, в чест на 107-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Полша, предаде полската новинарска агенция ПАП. Участниците, носещи бяло-червените национални знамена, преминаха през булевард „Йерусалимски“ в града и прекосиха мост над река Висла, за да завършат марша на Националния стадион.

Организаторите на тазгодишния марш „Една нация - силна Полша“ заявиха по-рано, че очакват над 250 000 участници.

Президентът на страната Карол Навроцки участва в шествието, съобщи президентската канцелария в платформата „Екс“, която публикува видео на държавния глава, носещ национално знаме.

В събитието участваха също Ярослав Качински, лидерът на най-голямата опозиционна партия в Полша, социално-консервативната „Право и справедливост“ (ПиС), депутати от ПиС, бившият премиер Матеуш Моравецки, както и лидерът на крайнодясната конфедерация „Свобода и независимост“ и заместник-председател на долната камара на парламента Кшищоф Босак.

Голям брой полицаи бяха разположени по маршрута на шествието, за да предотвратят насилие от страна на крайнодесни и други инциденти.

Полша възвръща независимостта си на 11 ноември 1918 г., след Първата световна война, след като в продължение на 123 години е разделена от съседите си Русия, Прусия и Австро-Унгария.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)

/ВТ/

