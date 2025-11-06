Нова структура на администрацията в Столичната община предлага кметът Васил Терзиев, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Кметът внесе в Столичния общински съвет доклад с предложение за нова структура на администрацията, изготвена след задълбочен анализ на функциите, процесите и отговорностите в управлението на града, съобщават от общината.

Промяната надгражда започнатите управленски реформи на кмета Васил Терзиев и има за цел не просто организационно пренареждане, а по-устойчива и предвидима система на управление, която осигурява по-ясно разпределение на отговорностите, по-висока ефективност и по-добра координация между екипите. Всички изменения се извършват без увеличаване на общата численост на администрацията, чрез оптимизация на съществуващия ресурс с цел по-бързо и резултатно изпълнение на приоритетите на града, посочват от общината.

Тази структура е резултат от внимателен анализ на процесите. Предлагаме модел, който не обслужва конкретни хора, а обществения интерес, и търсим устойчивост – модел, който ще работи еднакво добре и след този мандат, посочи кметът. Той добави, че не иска временни оперативни решения, а управленска рамка, която да носи резултати във времето.

Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията заместник-кмет по градоустройство – фигура, която ще има стратегическа роля за интегриране на всички процеси, свързани с планирането и развитието на София, съобщи още столичният кмет. Решението цели да възстанови баланса между политическата отговорност и експертната независимост в градоустройството.

Новият заместник-кмет ще бъде носител на стратегическите решения и на политическата отговорност за резултатите – така, както е във всички модерни европейски столици. В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, одобряване на проекти и контрол върху законосъобразността и качеството на строителството. По този начин се постига ясно разграничение на функциите: политическото ниво определя визията и приоритетите, а експертното – гарантира качеството и спазването на закона, посочи кметът.

"През годините в София се стигна до изкривяване на баланса, при което главният архитект се превърна във властова фигура - позиция, каквато законодателят никога не е предвиждал. Главният архитект трябва да бъде експерт, избран с конкурс, който гарантира професионализъм и независимост, но не и човек, който определя политиката на развитие на града. С тази реформа възстановяваме справедливия ред, при който кметът и заместник-кметът носят политическата отговорност, а главният архитект – експертната", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Новата структура предвижда създаването на ново направление "Сигурност", звено за стратегически комуникации, инспекторат за противодействие на корупцията и административна единица за поддръжка на изградените обекти – промени, които осигуряват модерна и функционална рамка за управление, отговаряща на стандартите на една съвременна европейска столица.

Предлаганите промени не предвиждат увеличаване на щатните бройки - Столичната община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно. Новата структура подрежда функциите така, че да няма дублиране между звената и всеки екип да знае ясно своята роля и отговорност. Чрез по-добра координация и вътрешна организация общината ще може да реализира повече проекти, с по-малко бюрокрация и по-бързи резултати за гражданите. С новата структура се въвежда чисто разграничение между стратегическите, експертните и административните функции, като се създават по-преки линии на отчетност и контрол. Промяната въвежда и нов модел на сътрудничество между различните направления – екипна работа по общи проекти и интегрирани решения в интерес на гражданите на София, посочват още от общината.

Докладът за новата структура ще се разглежда на заседание на Столичния общински съвет на 13 ноември.

Вчера кметът на София Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на София Богдана Панайотова с публикация във Фейсбук. Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати, отбеляза Терзиев. Той допълни, че в хода на работата им е станало ясно, че с арх. Панайотова имат различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея.

В отговор с публикация във Фейсбук Панайотова съобщи, че няма намерение да подава оставка. Днес Васил Терзиев публикува информация, че ми е поискал оставката като главен архитект. Нямам намерение да подам оставка. И съм готова да дебатирам всяко мое решение с всеки, който е готов да го направи лице в лице с мен, заявява Панайотова. Тя посочва, че пише в качеството си на главен архитект на Столичната община от болничното легло, където е на системи от миналата седмица.