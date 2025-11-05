Билетите за мача от Световните квалификации по футбол България – Грузия вече са в продажба

Билетите за предстоящата световна квалификация по футбол между националните отбори на България и Грузия, която ще се играе на 18 ноември от 21:45 ч. на стадион “Васил Левски” в София, от днес са в продажба в мрежата на Eventim, съобщиха от БФС.

Билетите могат да бъдат закупети от системата на eventim.bg, където има специално създадено събитие. Важно уточнение е, че билетите за срещата ще бъдат персонализирани и на стадиона ще се влиза само срещу предоставен документ за самоличност. Всеки привърженик, желаещ да се сдобие с пропуск за двубоя, ще трябва да предостави своето име и фамилия при закупуването на билета, който впоследствие ще бъде изпратен на предварително посочен имейл.

Напомня се, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

В деня на мача (18 ноември) запалянковците ще може да закупят пропуски за срещата и от билетните каси на стадион “Васил Левски”, които са разположени пред централния вход на ул. “Гурко”. Те ще отворят в 10:00 ч. и ще работят до края на първото полувреме на мача. Феновете, които си закупят билети оттам, ще трябва също да предоставят своите две имена.