Парламентът отхвърли проекторешението на „Възраждане“ за създаване на временна комисия за строителството и финансирането на хотел „Хаяши” в София

Парламентът отхвърли със 79 гласа „за“, 113 „против“ и 9 „въздържал се“ проекторешението на „Възраждане“ за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел „Хаяши” в София и връзката му със семейството на премиера Росен Желязков.

Необходимостта от създаване на тази комисия е породена от нарастващите обществени съмнения и медийни разкрития относно финансовите дейности на семейството на премиера Росен Желязков и в частност построяването на луксозния хотел „Хаяши”, посочват в мотивите си от "Възраждане". Проектът е почти завършен към края на август 2025 г. и е оценен официално на 9 млн. лв., макар реалната му стойност да се предполага, че е значително по-висока - до 20-30 млн. евро, според различни експертни оценки, отбелязват от партията. От "Възраждане" посочват още, че официалната декларация на премиера и семейството му посочва инвестиция от 9 млн. лв., финансирана основно чрез банкови заеми и лични средства.

Христо Расташки от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) заяви, че ще подкрепят създаването на временна комисия за хотел "Хаяши". Българският народ иска да знае как се тегли кредит от 8 млн. от банка, когато имаш заплата като държавен служител, и какво обезпечение има по този кредит, посочи той. Расташки постави и въпроса как съпругата на премиера е успяла да закупи 30% от дружеството, което държи парцела и бъдещия хотел, за 1500 лева. На първите два въпроса отговорът е ясен – тук става въпрос за чиста проба пране на пари, по Наказателния кодекс, коментира той. "Този парцел е в парк, вероятно върху него е имало много ограничения за строеж. Само човек с много силни позиции е можел да обърне входа към Борисовата градина в строителна площадка. Така че предполагаме, че вместо да му се плати, на него му е дадено 30% въобще от целия проект за смешните 1500 лева", каза още Расташки.

Тази комисия представлява "стрес тест" не само за управляващите, а и за опозицията, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Защо е стрес тест обаче – защото в случая става въпрос за много сериозни въпроси, които се задават, въпроси, които предполагат наличието на грандиозна корупция и то на върха на държавата, каза той. За много по-малки прегрешения или дори предположения за прегрешения са си отивали хора, които са били на по-високи позиции в управляващата партия ГЕРБ, каза Костадинов и припомни случая с Цветан Цветанов и шестте му апартамента. Очевидно е, че Росен Желязков в момента е покровителстван от Пеевски, който директно заяви, че няма да подкрепи правителство с друг министър-председател, коментира още той. Мен ме разследваха в продължение на една година за кредит от 199 000 лв., тук говорим за милиони, отбеляза Костадинов.

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева коментира, че обвиненията са напълно безпочвени и няма никакви данни за извършване на престъпления, за корупция и изпиране на пари. Кредитът, за който стана въпрос многократно, е взет от строителната фирма, която съответно е построила хотела, и дружеството мажоритарен собственик е солидарен съдлъжник, заяви тя. Само това трябва да ви бъде достатъчно, за да разберете, че нито Росен Желязков, нито неговата съпруга, нито който и да било член на неговото семейство, не е взимал кредит, поради което не можем и да говорим за всички тези последващи водопади от безсмислени обвинения, каза Сачева.

Тя посочи, че активът на дружеството „Пи енд Оу Риъл Естейт” е самата земя. Дружеството на г-жа Терзиева придобива 30% от капитала на дружеството, което има земята, срещу номинала, като пазарната стойност на дяловете е платена през годините чрез оценки на вещи лица чрез апорт на вземания, каза Сачева. Росен Желязков във времето, в което дружеството става съсобственик с 30%, дори не е заемал политическа позиция, камо ли да говорим за някакво негово касателство от гледна точка на това, че в момента е министър-председател на Република България, посочи тя. Сачева обяви, че ПГ на ГЕРБ ще гласува против това проекторешение, като това ще бъде своеобразен вот на доверие към премиера Росен Желязков, който познават като достоен и почтен човек.

При гласуването проекторешението за създаване на временната комисия за хотел "Хаяши" подкрепиха от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, МЕЧ и „Величие“. Против бяха от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, „Има такъв народ“ и четирима нечленуващи в група. От "БСП – Обединена левица" един депутат гласува "за", петима бяха "против" и деветима се въздържаха.