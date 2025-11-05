Еврозоната е най-сигурната среда за постигане на икономически просперитет, каза Зорница Русинова, председател на ИСС

Еврозоната предлага най-сигурната и стабилна среда за постигане на икономически просперитет на фона на сериозните геополитически турболенции. Това посочи председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова по време на събитието "Дни на еврото в УНСС" в аула "Максима" на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Организатори са УНСС, Българската народна банка и Институтът по икономики и политики на УНСС.

По думите на Русинова, от пътя по който ще поемат младите хора у нас, зависи как България ще се възползва от предстоящото членство в еврозоната.

"Как ние ще бъдем пълноправен член и как ще се възползваме от това предимство, да бъдем в този клуб на богатите, зависи от икономистите и финансистите на България, от тези които ще работят в бизнеса, тези които ще стартират собствен бизнес, тези които ще влязат в Народното събрание или в правителствата следващите години", каза тя, призовавайки младите хора да бъдат активни и да се възползват от достъпа до информация и експерти, осигурени от събитието в УНСС.

"Ние като представители на Икономическия и социален съвет на България последователно отстояваме членството на България в еврозоната, защото несъмнено оценката и на бизнеса, и на синдикатите, и на гражданските организации в България е, че това е пътят за икономически и финансов просперитет на страната ни, пътят по който доходите ще растат", каза Русинова.

Тя даде пример с балтийските страни където за последните 10 години средните доходи са нараснали с между 160 и 200 процента в резултат на членството в еврозоната.

"Много са примерите и се надявам в следващите години вие също да можете да давате примери за това, как България е успяла да се възползва от пълноправното си членство в еврозоната", обърна се Русинова към студентите в аудиторията.

Председателят на ИСС даде три съвета на младите хора в залата.

Тя призова, ако се натъкнат на съмнителна информация за еврозоната в социалните мрежи, да проверяват достоверността й на сайтовете на всички институции. Русинова призова студентите да помогнат и на своите баби и дядовци, като ги снабдят с евро, така че да не се тревожат в началото на следващата година при прехода от левове към единната европейска валута.

"И третият ми съвет е: възползвайте се от това, че от първи януари ще сте членове на клуба на най-богатите", добави Зорница Русинова.