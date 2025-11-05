Конституционният съд потвърди разпоредби от Закона за здравното осигуряване

Конституционният съд (КС) отхвърли решението на Върховния административен съд (ВАС), който обяви за противоконституционни две разпоредби в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), засягащи заплатите на лекарите и възнагражденията на медиците в отдалечени райони и в приоритетните болници. Решението е прието с 10 гласа "за", с особено мнение на съдия Соня Янкулова и становище на съдия Сашо Пенов.

Относно първата разпоредба КС намира, че тя има за цел обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ с медицински специалисти посредством гарантиране със закон на определени минимални размери на трудовите им възнаграждения. Според КС осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ е обусловено от наличието на квалифицирани медицински специалисти, а това от своя страна изисква справедливо и достойно заплащане на техния труд. Съдът също така обръща внимание, че гарантирането на определен минимален размер на трудовите възнаграждения на медицинските специалисти обвързва в еднаква степен всички лечебни заведения за болнична помощ, получаващи средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса по силата на сключени договори за закупуване на медицинска помощ, и в този смисъл не накърнява тяхната равнопоставеност.

Относно втората разпоредба на ВАС Конституционният съд приема, че тя е насочена към защита на международно признатото и конституционно гарантираното право на достъпна медицинска помощ на гражданите. Задължение на държавата е да закриля здравето на гражданите и да им осигури достъпна медицинска помощ, като това е описано в Конституцията.