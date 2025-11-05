Енергийният министър на Израел постави под въпрос споразумението за износ на газ за Египет за 35 млрд. долара

Израелският министър на енергетиката Ели Коен заяви, че страната му няма да подпише споразумението за износ на природен газ за Египет, докато не бъдат защитени интересите ѝ в областта на сигурността, както и интересните на израелските потребители, съобщи онлайн изданието "Иджипт индипендънт".

"Като част от кабинета, няма да одобря сделка, преди да съм сигурен, че интересите на Израел по отношение на сигурността са защитени и че за израелските граждани са гарантирани справедливи и конкурентни цени," каза Коен за израелската телевизия "Канал 7". Той добавя, че детайли за свързаните със сигурността интереси не могат да бъдат разкрити, като отбелязва, че газовото споразумение " не е само за продажби", а има икономически, политически и елементи, свързани със сигурността.

Постигнатото в началото на август споразумение на стойност 35 млрд. долара предвижда партньорите в израелското находище "Левиатан", водени от "Шеврон" (Chevron) и израелската "НюМед Енерджи" (NewMed Enegy), да доставят 130 милиарда кубични метра синьо гориво на Египет между 2026 г. и 2040 г. Първоначално износът ще се увеличи от 4,5 милиарда кубически метра през 2025 г. и до 6,5 кубически метра през 2026 г.

Министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт отмени шестдневната си визита в Израел в петък, след отказа на Коен да одобри споразумението, съобщи по-рано в. "Тайс ъф Израел", позовавайки се израелското Министерство на енергетиката. Американският енергиен гигант "Шеврон" също притиска Тел Авив да ратифицира сделката, информира в. "Израел Хайом".

Коен "настоява цените за израелския пазар да останат атрактивни", според изявление на кабинета му. Тъй като преговорите предстои да бъдат завършени, той отказва да одобри износа, докато въпросът не се разреши, се посочва в позицията.

"Таймс ъф Израел" определя изявлението като рядък случай, в който министър оповестява ролята си за разклащане на отношенията между Израел и администрацията на САЩ. Коментарите му могат да са причина за напрежение с Белия дом, тъй като американските власти работят с Израел за напредъка на мирния план за ивицата Газа на президента Доналд Тръмп.

По-рано тази година Министерството на финансите предупреди, че Израел е на път да се изправи пред недостиг на природен газа през следващите 25 години, тъй като вътрешните енергийни нужди нарастват по-бързо от очакваното, а значителни количества се изнасят. Евентуален недостиг би довел до по-високи цени на електроенергията за потребителите.

Синьото гориво от "Левиатан", който е едно от най-големите открити досега дълбоководни находища в света, започва да постъпва на израелския пазар през декември 2019 г., а износът към Египет през януари 2020 г., след подписването на сделка за 60 млрд. кубически метра. Към септември 2025 г. от "Левиатан" за египетския пазар са доставени 23,5 млрд. кубически метра.

От кабинета на израелския енергиен министър изтъкват, че се "полагат се усилия за уреждане на дипломатическия аспект на отношенията с Египет."

Споразумението за износ на газ за 35 млрд. долара от Израел за Египет не за първи път е предмет на дебат. В началото на септември директорът на египетската Държавна информационна служба Диа Рашуан заяви, че Израел ще се изправи пред сериозни последствия, ако отмени сделката, след публикации в израелски медии, че израелският премиер Бенямин Нетаняху обмисля да я замрази.

Малко повече от седмица по-късно "Шеврон" (Chevron) и партньорите му в находището "Левиатан" подписаха сделка на стойност 610 милиона долара с държавния оператор за тръбопроводен транспорт "Израел Нечъръл Газ Лайнс" (Israel Natural Gas Lines) за изграждането на тръбопровод, с който ще се увеличи износа на природен газ за Египет.