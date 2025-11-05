Послания за единство и братство отправиха в Одрин ислямски учени и духовници от балканските страни, включително от България

Под наслова „Нашият собствен рай: Среща на балканските учени“в турския град Одрин се състоя среща на ислямски религиозни учени и религиозни представители на мюсюлманските общности от балканските страни, съобщава информационният портал "Хабер 7".

Срещата се организира от турската Фондация на ислямските учени и се състоя в Балканския конгресен център в Тракийския университет. В срещата участваха десетки мюфтии, заместник мюфтии, ислямски учени от Северна Македония, Косово, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, Словения, Черна гора, Хърватска и Крим, информира Хаберлер.

Българската мюсюлманска общност бе представена от Ведат Ахмет, председател на Висшия мюсюлмански съвет.

Част от срещата е била посветена на положението в Газа. Участниците се обединили около идеята, че палестинският въпрос не е просто географски въпрос, а общо изпитание за всички мюсюлмани. „Винаги сме поставяли Палестина на дневен ред в нашите проповеди и молитви, постоянно сме провеждали международни срещи и се опитваме да доставяме хуманитарна помощ“, е заявил помощник-председателят на Дирекцията по религионите въпроси на Турция (Диянет) д-р Хафъз Осман Шахин.

„Срещата предизвика голям интерес. Разгледахме по-специално проблемите на мюсюлманите по целия свят, но също така и проблемите на мюсюлманите на Балканите. Споделихме мисли като хора, които изповядват същевременно общи ценности и общи опасения. Вярвам, че нашите братски връзки ще продължат да се засилват оттук нататък и че подобни срещи ще доведат до още по-добри и по-ползотворни начинания с течение на времето“, заяви Ведат Ахмет, цитиран от вестник Бирлик.

В приетия от участниците в срещата заключителен документ се отправят послания за активизиране на сътрудничеството по религиозните въпроси между балканските страни, създаване на обща основа за научни знания, както и на платформа за предаване на важни послания за региона и ислямския свят.