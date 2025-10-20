Изложба в сливенската библиотека „Сава Доброплодни“ отбелязва годишнина от рождението на патрона й

Документалната изложба „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…" ще бъде открита на 21 октомври в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен, съобщиха от културния институт.

Експозицията е посветена на 205 години от рождението на Сава Доброплодни – патрон на библиотеката и една от най-ярките личности на Българското възраждане. Той остава в историята като възрожденски учител, плодовит книжовник, преводач, публицист, общественик, основоположник на българския театър и дейна фигура в борбата за църковна независимост.

Изложбата е резултат от съвместната работа на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен и водещи културни и архивни институции в страната – Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново, Държавен архив – Сливен, Исторически музей – Котел, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и други. Събитието е част от честванията по повод празника на Сливен – Димитровден.

Чрез дванадесет табла и седем витрини посетителите ще могат да се запознаят с основни моменти от живота и делото на Сава Доброплодни. Изложени са ценни снимки, книги, ръкописи, оригинални документи и писма, включително материали от личните архиви на видни възрожденци като братята Йоаким и Георги Груеви. Част от документите се представят публично за първи път. Показани са и първите издания на всички книги на Доброплодни, както и изключително рядкото списание „Нова българска пчела“, издавано от него в края на XIX век. Особен интерес представляват публикуваните в списанието драми, непознати досега за широката публика.

Изложбата акцентира и върху приноса на Доброплодни като учител и културен реформатор. През целия си живот той работи неуморно за просвещението и културното издигане на българския народ. Убеден, че духовният напредък е път към национално освобождение, той създава модерни училища, възпитава поколения будни млади хора и разпространява нови идеи чрез своите книги, преводи, театрални постановки и хигиенни ръководства.

Експозицията включва и портрет на Сава Доброплодни, дело на художника Петър Станимиров, от колекцията „Бележити възрожденци от Сливенския край“, притежание на библиотеката.