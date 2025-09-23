За изминалите 80 години Техническият университет в София успешно е обучил над 170 000 инженери, каза ректорът проф. д-р Георги Венков

За тези изминали 80 години в своята история Техническият университет (ТУ) в София успешно е обучил над 170 000 инженери, които работят за развитието на България, за възхода й, както и за добруването на българския народ. Това каза ректорът на висшето училище проф. д-р Георги Венков на тържествената церемония за откриването на 80-ата академична 2025/2026 година в ТУ-София.

За 80-и пореден път в Техническия университет (ТУ) в София се открива новата академична година, отбеляза ректорът и се обърна към първокурсниците с думите, че те днес прекрачват прага на най-големия и най-престижен Технически университет не само в България, а и в тази част на Европа. В днешния ден вие ставате част от т.нар. инженерен елит на нацията, добави проф. Венков.

Само след четири години, като завършите образователната и квалификационна степен "бакалавър", или след пет, като завършите магистратура, вие, като студенти, ще получите диплома, която съм твърдо убеден, че ще изиграе най-решаващата роля за вашето бъдещо професионално развитие и за реализацията ви на пазара на труда. Това не е просто една диплома за висше образование, един документ, със снимка, подпис и печат, а е диплома, издадена от ТУ в София. И тя високоценена, и разпознаваема от бъдещите ви работодатели в България, и по света, каза ректорът на първокурсниците.

Проф. Георги Венков отбеляза, че студентите в Техническия университет изучават технологиите на бъдещето и те са свързани с квантовите компютри, с изкуствения интелект, с ядрената енергетика, с биотехнологиите и с още много други. Точно вие, бъдещите инженери, имате огромната отговорност да пазите крехния баланс между прогреса и опазването на човека, защото инженер не е само професия, а това е и обещание към бъдещето, каза ректорът на ТУ в София.

На церемонията беше отново отбелязано, че това е 80-ата академична година, която започва в ТУ в София. Той е най-старото и най-голямо техническо висше училище в България, в което сега се обучават над 11 000 студенти.

Сред присъстващите на тържествената церемония бяха заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, посланикът на Мароко у нас Закия ел Мидауи, представители на посолствата на Германия и на Франция у нас, председателят на Съвета на настоятелите на ТУ-София Васил Велев, който е председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), ректорите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев, на Химикотехнологичния и металургичен университет проф. д-р инженер Сеня Терзиева-Желязкова, на Минно-геоложкия университет проф. д-р инженер Ивайло Копрев, на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов, началникът на Военната академия "Георги С. Раковски" генерал-майор Стайко Прокопиев, бивши ректори на Техническия университет, ректорското ръководство, преподаватели и студенти.

Както писа БТА, ТУ в София е най-старото и водещо техническо висше училище в страната и региона, разпознаваем европейски университет е и е желан партньор в България и по света. Университетът e все по-предпочитан сред младите хора, защото предлага съвременни интердисциплинарни специалности в най-иновативните и динамично развиващи се области на науката и технологиите, като изкуствен интелект, киберсигурност, анализ на данни, интелигентни системи, информационни и комуникационни технологии, авиационна техника и аерокосмическо инженерство, автономни транспортни средства, дигитални индустриални технологии, автоматика, електроника, мехатроника, електротехника и енергетика, бизнес информационни системи и други. Особено полезно е обучението с участието на представители на бизнеса, което дава възможност на студентите да се запознаят с най-новите технологии и да трупат практически опит в реална среда.

Техническият университет в София е част от Европейския технологичен университет EUt+. Той обединява девет университета от различни страни на нашия континент и в бъдеще ще се превърне в конфедеративен университет, като студентите ще се обучават на клъстерен принцип по общи програми, но в различни кампуси и ще получават единна европейска диплома.

Европейският технологичен университет е основан в рамките на покана за програмата "Еразъм+" за 2020 г. и е съюз от девет европейски технологични университета в девет държави, всеки със собствени кампуси, които общо обучават 100 000 студенти.