Явора Петрова се завръща към черното и бялото с изложбата Cum Figuris

Явора Петрова подрежда нова изложба в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) на ул. „Шипка“ 6. Експозицията, озаглавена Cum Figuris, ще бъде открита на 24 септември в 18:00 ч. и ще продължи до 8 октомври, съобщават от СБХ.

„Защо Cum Figuris? Едно завръщане към графичното, към черното и бялото, към линията, петното и щриха. Ръката, оставена свободно да следва чувството и усета за фигурата, оставя мрежа от щрих. И както енергията на живота ражда материя, фигурата се проявява от хаоса. Фигурата, с която може да се каже всичко, всяка мисъл, всяко настроение и идея“, казва авторката.

Явора Петрова е родена в София. През 1983 г. завършва Националната художествена академия, специалност „Илюстрация и оформление на книгата“, при проф. Христо Нейков и проф. Румен Скорчев. Има близо 40 самостоятелни изложби. Първата от тях е в галерията на СБХ – „Шипка“ 6 през 1986 г. Участва в групови изложби, кураторски проекти, биеналета в България и в чужбина, в т.ч. и в Международното триенале на графиката в София (2004). През 2023 е куратор и участник в изложбата „Рисунка. Майстори“, представена на „Шипка“ 6.

/ВСР