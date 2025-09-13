Общо 1567 ще бъдат първокласниците в община Сливен през новата учебна година

Общо 1567 ще бъдат първокласниците в община Сливен през новата учебна 2025/2026 година, съобщиха от общинския пресцентър. Учениците на територията на общината са 14 124.

В навечерието на 15 септември и първия учебен ден Община Сливен предприе действия за подновяване на пътната маркировка и пешеходните пътеки в близост до учебните заведения в града и населените места. Проверено е осветлението до тях и са ремонтирани осветителните тела. Инспектирани са и предпазните прегради и парапети на входовете на училищата.

Съвместно с органите на полицията, Община Сливен ще следи за спокойствието и опазването на обществения ред. Ще има засилено присъствие на екипите в най-натоварените часове. Ще се следи за нерегламентирано паркиране и спиране на автомобили в района на учебните заведения и за безпроблемното преминаване на учениците и техните родители през пешеходните пътеки.