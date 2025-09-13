Над 17 200 ученици започват новата учебна година в Стара Загора

За новата учебна 2025/2026 година в училищата на територията на община Стара Загора са записани 17 237 деца и ученици, както и 240 деца в подготвителна група. Това съобщи в интервю за БТА началникът на отдел „Образование“ в Община Стара Загора Станимира Димитрова. Тя обясни, че в общинските училища ще учат 13 973 деца и ученици, а професионалните гимназии ще отворят врати за 2850 ученици.

Първокласници ще посрещнат 31 образователни институции, от които 19 общински училища в града и 8 общински училища в селата. Ученици в първи клас ще има и в две частни училища, Център за обществена подкрепа- Стара Загора и Национално училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова".

Общият брой на първокласниците за новата учебна година е 1434, разпределени в 68 паралелки. Най-голям е броят на първокласниците в Пето основно училище “Митьо Станев” – 159 първолаци.

Димитрова допълни, че на нови спортни площадки ще се радват учениците от Средно училище „Васил Левски“, а в Основно училище (ОУ) „К. Ганчев“ има нова столова за хранене.

В напълно обновена сграда ще започнат новата учебна година децата от Детска градина (ДГ) № 31 „Слънце“. Децата от ДГ №33 „Люляк“ и учениците от Начално училище „Зора“ също ще бъдат посрещнати в ремонтирани и оборудвани стаи и занимални.

„В някои училища продължават ремонтните дейности, което не възпрепятства започването на учебната година, тъй като за времето до приключване на строително-ремонтната работа учениците са пребазирани в други учебни сгради и са осигурени всички необходими условия за провеждане на пълноценен учебен процес“, посочи началникът на отдел „Образование“. И обясни, че продължават ремонтните дейности в ОУ „Самара“, а децата са пребазирани в Професионална гимназия по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" и Вечерно средно училище "Захари Стоянов".

„Извършва се ремонт на спортни площадки в двора на Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, в двора на Шесто ОУ ”Св. Никола” и на Тринадесето ОУ ”Св. П. Хилендарски” по Програма на Министерство на образованието и науката (МОН) за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони", обясни Димитрова.

По същата програма на МОН се извършва ремонт на физкултурния салон на Средно училище „Христо Смирненски“ и на физкултурния салон на Дванадесето ОУ ”Стефан Караджа“. Извършва се ремонт и рехабилитация и на общежитието на Спортно училище „Тодор Каблешков“, обобщи Димитрова. И подчерта, че в голяма част от училищата продължават дейностите по изграждане на СТЕМ кабинети.

По отношение на ремонтните дейности в детските градини тя коментира, че в ДГ № 66 „Детски рай“ ремонтът не е приключил. Децата от детската градина от 15 септември ще бъдат разпределени в ДГ № 35 „Свобода“ и в напълно обновената ДГ № 31 „Слънце“ до приключване на ремонтните работи в забавачницата. Станимира Димитрова припомни, че община Стара Загора спечели финансиране за строителство на нова детска градина в квартал „Железник“. Финансирането е осигурено от МОН. „С изграждането ѝ ще бъдат обхванати децата от западната част на града, където живеят много млади семейства“, посочи началникът на отдел „Образование“.

БТА припомня, че на съвещание на експерти с директорите на училища от област Стара Загора стана ясно, че всички училища в областта са готови за откриване на новата учебна година.