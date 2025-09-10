Подкастът БТА Паралели вече е достъпен в „Спотифай“

Подкастът на Българска телеграфна агенция (БТА) #БТАПаралели вече е достъпен и в „Спотифай“ (Spotify), платформа за стрийминг на музикално и медийно съдържание.

БТА започна подкаста си през февруари, когато се навършиха 127 години от основаването й. Първият събеседник в подкаста бе генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Досега в #БТАПаралели са излъчени 40 епизода, които могат да се гледат на сайта на агенцията, в Ютуб канала й и също да се слушат на Саундклауд.

Подкастът на БТА представя историята и личностите на агенцията: хората, които работят днес в БТА, както и знакови лица, чиято биография е свързана с развитието на агенцията. Епизодите започват с горещите теми на седмицата.

#БТАПаралели се излъчва всеки петък.

Продуцент на подкаста #БТАПаралели е журналистът Стефан Ковачев, а отделните епизоди водят също Цветелина Борисова и Ива Тончева.

„Спотифай“ е осмата платформа, в която БТА влиза: след Фейсбук (на български и английски), Х (също на български и английски), Ютуб, ЛинкедИн, Инстаграм, Тредс и ТикТок.

Можете да гледате подкаста в Ютуб от линка тук, също и да слушате в „Спотифай“ и Саундклауд