Подробно търсене

Подкастът БТА Паралели вече е достъпен в „Спотифай“

Ива Тончева
Подкастът БТА Паралели вече е достъпен в „Спотифай“
Подкастът БТА Паралели вече е достъпен в „Спотифай“
БТА, Подкаст #БТАПаралели. Визия: Облик /БТА
София,  
10.09.2025 15:52
 (БТА)
Етикети

Подкастът на Българска телеграфна агенция (БТА) #БТАПаралели вече е достъпен и в „Спотифай“ (Spotify), платформа за стрийминг на музикално и медийно съдържание.

БТА започна подкаста си през февруари, когато се навършиха 127 години от основаването й. Първият събеседник в подкаста бе генералният директор на БТА Кирил Вълчев

 Досега в #БТАПаралели са излъчени 40 епизода, които могат да се гледат на сайта на агенцията, в Ютуб канала й и също да се слушат на Саундклауд.

Подкастът на БТА представя историята и личностите на агенцията: хората, които работят днес в БТА, както и знакови лица, чиято биография е свързана с развитието на агенцията. Епизодите започват с горещите теми на седмицата.

#БТАПаралели се излъчва всеки петък.

Продуцент на подкаста #БТАПаралели е журналистът Стефан Ковачев, а отделните епизоди водят също Цветелина Борисова и Ива Тончева.

„Спотифай“ е осмата платформа, в която БТА влиза: след Фейсбук (на български и английски), Х (също на български и английски), Ютуб, ЛинкедИн, Инстаграм, Тредс и ТикТок.

 

Можете да гледате подкаста в Ютуб от линка тук, също и да слушате в „Спотифай“ и Саундклауд 

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

14.02.2025 14:00

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев: Искам Българската телеграфна агенция да стане символ на София

С проекта си „Светът на новините“ Българската телеграфна агенция (БТА) ще се превърне в модерното лице на България пред света, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев в първия епизод на подкаста "БТА Паралели". Подкастът тръгва днес, в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:18 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация