Спортни състезания и турнири ще радват любителите на спорта в Исперих през почивните дни

През почивните дни в Исперих ще се проведат няколко състезания и турнира, които ще радват почитателите на спорта в града, общината и областта, съобщи за БТА зам.-кметът Аксел Кючюк.

Днес са конните състезания и народни борби, които Община Исперих организира всяка година през септември. Участие в надбягванията ще вземат чистокръвни коне и жокеи от различни краища на страната. Ездачите ще пришпорват конете в пет различни по дължина разстояния, наречени гари. Заелите призовите места ще получат парични награди и медали. Надпреварата започва от 10:00 ч. на терена между болницата и завода за фаянс, посочи зам.-кметът.

Той добави, че спортният празник ще продължи от 13:00 ч. на стария градски стадион в Исперих с турнир по народни борби. На тепиха, сила и майсторство в схватките ще демонстрират борци от различни клубове в страната, разделени във възрастовите групи - деца, момчета, кадети, юноши и мъже. Състезателите ще се надпреварват и за титлата „баш“ шампион на турнира. За победителите в отделните възрасти и категории в надпреварата организаторите са подготвили парични награди.

В неделя Община Исперих и местният спортен клуб по тенис на маса организират открит турнир по тенис на маса. Проявата ще се проведе в залата на клуба в двора на Профилираната гимназия „Васил Левски“ с начало 10:00 часа. Очаква се в турнира да се включат състезатели от спортни клубове от страната.