Съвместна изложба на три музея с находки от Археологическия резерват „Сборяново“ разкрива тайните на древността. Експозицията „Даровете на безсмъртните гети“ е подредена в новата „Съкровищница“ в сградата на Историческия музей в Исперих.

„Изложбата е създадена по проекта „Музейна съкровищница – обновено пространство, съвременни експозиционни решения, споделени знания и културни ценности в приобщаваща музейна среда“, каза при откриването директорът на културната институция Теодора Василева. Тя подчерта, че партньорството с Регионалните исторически музеи в Разград и Русе и с Центъра за върхови постижения УНИТе на Русенския университет „Ангел Кънчев“ е пример за успешно изпълнение на проекта. „Нашият музей е не само пазител на миналото, но и духовен център на региона, място за среща на култури, идеи и поколения. Нека тази първа съвместна изложба вдъхновява, обединява и съхранява паметта за поколенията“, заяви Василева.

Заместник-директорът на музея и координатор на проекта Мария Николаева отбеляза, че инициативата събира под един покрив уникални артефакти, някои от които се представят за първи път пред публика. Тя акцентира, че целта на изложбата е не само да покаже богатството на културното наследство на региона, но и да го направи достъпно, разбираемо и вдъхновяващо за посетители от всички възрастови групи – от най-малките до най-любознателните възрастни.

Сред експонатите могат да се видят златни и сребърни накити, съдове, огледала, монети и други ценни предмети, открити при археологически проучвания в района. В изложбата са включени културни ценности от Регионалните исторически музеи в Разград и Русе. Разградският музей участва с находки от могилата с канделабъра в Източния могилен некропол на „Сборяново“ – богат инвентар от погребение: златни, сребърни и стъклени накити, огледало, предмети и съдове. Сред експонатите от фонда на Русенския музей е теракотена статуетка на богинята Кибела. На откриването всички гости получиха логически пъзели с образа на монета от експозицията, както и възможност да разгледат полимерни копия на част от съдовете на гетите.

„Изложбата е мултимедийна и интерактивна, с 3D визуализации на находките и адаптирано съдържание за деца и ученици. Специален акцент е поставен върху иновациите в музеологията и интердисциплинарния подход между историята, археологията и съвременните дигитални технологии“, допълни Николаева. Експозицията може да бъде разгледана в административната сграда на Историческия музей в Исперих до 12 декември. За посетителите са предвидени специални беседи и срещи с археолози.