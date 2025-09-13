Жителите на село Пожарево в община Божурище организират традиционната „Лютеницотерапия“

Жителите на село Пожарево в община Божурище организират днес традиционната „Лютеницотерапия“, а след 15:00 часа започва селският събор, съобщи за БТА кметът на селото Боряна Кантарджиева. Тази година обединяваме двата празника, защото на 24 май, когато трябваше да се състои традиционният събор, тази година валя проливен дъжд, обясни тя.

Кантарджиева каза, че идеята за фестивала „Лютеницотерапия“ е възникнала преди повече от 10 години, след като през 2013 г. отваря врати реставрираното читалище. Целта ни е да покажем как нашите баби са правили лютеница и да привлечем младото поколение към доброволческа работа, посочи кметицата.

Тя разказа, че подготовката за празника започва още в петък с изтърбушването на чушките, миенето на доматите и подготовката на нужните за лютеницата продукти. Привечер изпекохме чушките, доматите, патладжана, а днес на мегдана всичко ще се обелва и ще се смила на професионална машина, допълни Кантарджиева.

Фестивалът започва в 08:00 часа сутринта. Който може и който иска, да заповяда, покани желаещите тя, като добави, че няма предварително записване на участници и обеща, че за всеки ще има по някаква работа в процеса на приготвянето на традиционната българска лютеница.

Лютеницата ще се готви в три казана. След като е готова, пълним бурканите, лепим етикети. За тази година сме подготвили 500 буркана. Това са около 240 килограма чушки, към 120 кг домати, около 20 кг моркови и 10 кг патладжани, посочи кметът на Пожарево.

„Човек трябва да дойде на място да го усети, да го види, да пипне с ръцете си. Парите, които се събират на фестивала на лютеницата се даряват на Народно читалище „Васил Левски – 2012“ в село Пожарево“, каза тя.

Фестивалът носи името „Лютеницотерапия“, защото смятаме, че за хората, които не са готвили лютеница, действа терапевтично да се докоснат до тази традиция, да се докоснат до истинското, до българското. Изживяването е различно, хубаво е на място да се види, посочи Кантарджиева.

Освен това гостите ще могат да опитат и традиционната пърженица „пабирок“, която се прави с последните чушки от градините на хората. Тези чушки са дребни, криви и освен „пабирок, се наричат и „върхари“. Режем ги, добавяме лук, домати и яйца слагаме накрая, и така се приготвя нашата традиционна пърженица пабирок, която е разпространено ядене в Шоплука, разказа Боряна Кантарджиева.

Гостите на фестивала ще имат възможност да опитат и селски хляб, изпечен на пещ, която се пали само на събития като днешния празник, разказа тя.

Пред читалището и кметството ще има дарителски кутии за лютеницата и хляба. За гостите, които искат да си вземат нещо за спомен, освен традиционния автентичен вкус, организаторите са подготвили магнити с логото на „Лютеницотерапия“ и с изображения на двата храма в селото – манастирът „Св. Илия“ и църквата „Св. Николай Мирликийски“, както и язовирът на село Пожарево. Това са емблемите на селото, посочи кметът.

В Пожарево с постоянен адрес са регистрирани около 350 души, а с хората, които нямат постоянен адрес, достига може би над 1000 души. Близо сме до столицата, има много търсене на жилища, мястото е хубаво, над 700 метра надморска височина сме, селото ни е много хубаво, за мен е приказно мястото, посочи кметът.

Фестивалът ще завърши с празничен концерт с изпълненията на детската вокална група „Палави ноти“ от Божурище, формация „Насред село тъпан бие“ и народната певица Ива Давидова, а водещ на събора ще е актьорът Васил Мавриков.