С курбан за здраве и музикална програма ще бъдат отбелязани 25 години от откриването на ловна хижа „Елшица“

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Снимка: БТА, архив
Село Елшица,  
13.09.2025 06:30
Ловно-рибарското дружество в панагюрското село Елшица организира честване на 25 години от откриването на ловна хижа „Елшица“, съобщиха от дружеството. Празникът ще започне в 15:00 часа на площада на селото.

Събитието ще се отбележи с раздаване на курбан за здраве и музикална програма. Участие ще вземат оркестър „Красен“ с ръководител Цанко Ненков, женска вокална група „Дива“ с ръководител Силвия Ненкова, фолклорна група „Игралци“ с ръководител Гергана Шопова, танцова формация „Балканджии“ с ръководител Петър Немски, гайдари от Родопите със солистка Валентина Стефанова, народната певица Димана Боянова, Йордан Николов, фолклорна формация „Пиринско Тройче“ и мъжка фолклорна група „Кабадалии“.

Преди дни село Елшица отбеляза своя празник, който традиционно се чества в последната събота на август. 

