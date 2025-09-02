Община Сливен ще отбележи 140 години от Съединението на 5 септември, съобщиха от общинския пресцентър.

Честванията ще започнат в 18:00 ч., когато представители на фолклорните клубове от Сливен и Регионален клуб „Хаджи Димитър“ към Национално дружество „Традиция“ ще пренесат 140-метровото българско знаме. Шествието ще тръгне от улицата край спортна зала „Васил Левски“, водено от оркестъра на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ – Ямбол. Трибагреникът ще премине по булевардите „Георги Данчев“ и „Цар Освободител“ и ще достигне площад „Хаджи Димитър“.

От 19:00 ч. на площад „Хаджи Димитър“ ще се проведе общоградска церемония по случай годишнината, организирана съвместно с 13-о бригадно командване. Церемонията ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

Празничната програма ще продължи в 19:45 ч. с концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ – Ямбол.

Честванията припомнят събитията от 1885 г., когато е обявено Съединението на Княжество България и Източна Румелия. В Сливен Панайот Хитов и местни дейци завземат префектурата, а камбанният звън възвестява новината.

Градът се превръща във важен център на съединисткото движение – тук се създават дружества, събират се водещи дейци и се организират доброволчески отряди. Представители на Сливен участват и в делегацията до княз Александър I, осигурила неговата подкрепа. Поради тази активност Константин Иречек нарича града „Румелийска Москва“. Победата в Сръбско-българската война и признаването на Съединението през 1886 г. окончателно утвърждават ролята на Сливен в националното обединение.