Подробно търсене

Спектакълът „Последният човек“ по романа „1984“ на Джордж Оруел се завръща на сцената на Старозагорския куклен театър

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Спектакълът „Последният човек“ по романа „1984“ на Джордж Оруел се завръща на сцената на Старозагорския куклен театър
Спектакълът „Последният човек“ по романа „1984“ на Джордж Оруел се завръща на сцената на Старозагорския куклен театър
Снимка: Държавен куклен театър-Стара Загора
Стара Загора,  
02.09.2025 09:40
 (БТА)

Държавен куклен театър – Стара Загора започна репетиции на спектакъла „Последният човек“ по романа „1984“ на Джордж Оруел. Публиката ще може да го види на 7 септември, съобщиха от пресцентъра на културната институция. 

„След дълго отсъствие на сцената се завръща мрачната, визуално въздействаща интерпретация на романа. В свят, в който страхът измества любовта, а личността е подчинена на абсолютния контрол на Големия брат, спектакълът разтърсва със силата на своите образи, звук и движение и е по-актуален от всякога“, отбелязват от театъра.

Режисурата и драматургичната версия са дело на Веселка Кунчева. Сценографията, куклите и костюмите са създадени от Мариета Голомехова, музиката е на Христо Намлиев и Милица Гладнишка, хореографията – на Мария Павлова, 3D мапингът – на Полина Герасимова. Художник на декора е Минчо Минчев, а фотограф е Александър Богдан Томпсън.

В постановката участват актьорите Антония Кундакова, Василена Чернаева, Латина Беровска, Милица Гладнишка, Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Любен Чанев и Цвети Пеняшки.

БТА припомня, че премиерата на „Последният човек“ се състоя през 2019 г., а година по-късно спектакълът спечели националната награда „Икар“ за сценографията на Мариета Голомехова.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:56 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация