Спектакълът „Последният човек“ по романа „1984“ на Джордж Оруел се завръща на сцената на Старозагорския куклен театър

Държавен куклен театър – Стара Загора започна репетиции на спектакъла „Последният човек“ по романа „1984“ на Джордж Оруел. Публиката ще може да го види на 7 септември, съобщиха от пресцентъра на културната институция.

„След дълго отсъствие на сцената се завръща мрачната, визуално въздействаща интерпретация на романа. В свят, в който страхът измества любовта, а личността е подчинена на абсолютния контрол на Големия брат, спектакълът разтърсва със силата на своите образи, звук и движение и е по-актуален от всякога“, отбелязват от театъра.

Режисурата и драматургичната версия са дело на Веселка Кунчева. Сценографията, куклите и костюмите са създадени от Мариета Голомехова, музиката е на Христо Намлиев и Милица Гладнишка, хореографията – на Мария Павлова, 3D мапингът – на Полина Герасимова. Художник на декора е Минчо Минчев, а фотограф е Александър Богдан Томпсън.

В постановката участват актьорите Антония Кундакова, Василена Чернаева, Латина Беровска, Милица Гладнишка, Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Любен Чанев и Цвети Пеняшки.

БТА припомня, че премиерата на „Последният човек“ се състоя през 2019 г., а година по-късно спектакълът спечели националната награда „Икар“ за сценографията на Мариета Голомехова.