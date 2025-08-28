site.bta Белослава, Стенли и биг бенда на Ангел Заберски ще имат концерти под открито небе
Три концерта на открито ще съберат на една сцена български джаз, рок и соул музиканти, съобщават от кино „Кабана“, домакин на събитията.
На 10 септември е вечерта на биг бенда на Ангел Заберски, когато Стоян Янкулов-Стунджи ще отпразнува своя рожден ден, заедно с публиката.
На 15 септември е концертът на Стенли, който ще представи добре познатите песни, редом с най-новите. На 18 септември Белослава, JP3 и Mr. Moon ще преплетат соул, джаз и модерно електронно звучене.
/ДД
/ХК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина