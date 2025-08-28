Подробно търсене

Белослава, Стенли и биг бенда на Ангел Заберски ще имат концерти под открито небе, визия – кино „Кабана“
28.08.2025 16:10
Три концерта на открито ще съберат на една сцена български джаз, рок и соул музиканти, съобщават от кино „Кабана“, домакин на събитията.

На 10 септември е вечерта на  биг бенда на Ангел Заберски, когато Стоян Янкулов-Стунджи ще отпразнува своя рожден ден, заедно с публиката.

На 15 септември е концертът на Стенли, който ще представи добре познатите песни, редом с най-новите. На 18 септември Белослава, JP3 и Mr. Moon ще преплетат соул, джаз и модерно електронно звучене.

