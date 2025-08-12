Фенове отпразнуваха 80-тата годишнина на Муминтроловете, най-обичаните детски герои на Финландия

Муминтроловете, най-обичаните детски герои на Финландия, отпразнуваха своя 80-и рожден ден, съобщи Асошиейтед прес.

Закръглените, бели, подобни на хипопотами герои завладяват читателите по цял свят в продължение на десетилетия, след като Туве Янсон публикува „Малките тролове и голямото наводнение“, първата книга от поредицата, през 1945 г.

Янсон (1914-2001 г.) е шведскоговоряща финландка. Тя е авторка на още осем книги, четири книги с картинки и редица комикси за муминтроловете на шведски.

Поредицата е преведена на над 60 езика, вдъхновила е филмови и телевизионни адаптации, детски пиеси и изложби в галерии. Героите имат и свой музей, както и увеселителни паркове във Финландия и Япония, отбелязва Асошиейтед прес.

През уикенда феновете се събраха в Тампере в Южна Финландия, където се намира Музеят на муминтроловете, за да отпразнуват навършването на 80 години от публикуването на първата книга, както и 111 г. от рождението на Янсон.

Историите разглеждат идеята за семейството като нещо гъвкаво. В Муминската долина, а също и в другите творби на Янсон, присъстват ЛГБТ+ елементи и теми за разнообразието на половите роли, допълва Асошиейтед прес.

Творчеството на Янсон отразява нейните преживявания по време на Втората световна война и с катастрофите на XX век. Първата книга от поредицата, в която Мама Муминка и синът ѝ Муминтрол търсят изчезналия Татко Мумин, е публикувана през последните месеци на Втората световна война, в която Финландия запазва своята независимост. Въпреки това един от братята на авторката изчезва, докато служи на фронта, припомня Асошиейтед прес.

Авторката създава Муминската долина с цел да послужи като бягство от тежката реалност, но историите й винаги съчетават премеждия и комфорт. Те са родени от нуждата за красота във време, когато животът на Янсон и на всички във Финландия е крехък.