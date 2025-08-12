Стогодишен юбилей отпразнува днес Йордана Калинова от силистренското село Айдемир

Йордана Калинова от силистренското село Айдемир отпразнува днес своя 100-годишен юбилей. За рождения си ден тя получи поздравителен адрес от ръководството на общината, а кметът на селото инж. Денчо Георгиев ѝ поднесе празнична торта.

Пред БТА столетницата разказа, че целият ѝ живот е преминал в родното село. Там създала семейство и отгледала дъщеря си. С тъга си спомня за годините, в които Силистра била част от Румъния и за жестокостите на местните управници. Разказа, че била бита от учителите в училище, защото не можела да запее румънските песни. По-късно, след връщането на Южна Добруджа в пределите на България, дълги години работила по нивите и лозовите масиви в Айдемир.

За празника си Йордана Калинова си пожела единствено здраве и покани гостите си и на следващия си рожден ден.

По данни на местната администрация Йордана Калинова е третият столетник в община Силистра за тази година. Други четирима души, родени през 1925 година са починали в месеците преди юбилея си.