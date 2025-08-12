НАН: Нигерийските въоръжени сили се стремят към по-добро сътрудничество със съдебната власт за борба срещу тероризма

Началник-щабът на Въоръжените сили на Нигерия (ВСН) генерал-лейтенант Олуфеми Олуйеде призова към по-добро сътрудничество между въоръжените сили, съдебната власт и другите ключови фактори в страната за обуздаване на тероризма и разбиване на терористичните мрежи, предаде Новинарската агенция на Нигерия (НАН).

Генерал-лейтенант Олуйеде отправи молбата си днес на обучителен семинар, организиран от Школата за правни услуги на ВСН в град Зария в щата Кадуна. Тридневният семинар е на тема: „Заплахата от тероризма: Подход с участието на множество заинтересовани страни за борба срещу тероризма в Нигерия“.

Генералът отбеляза, че сложността и адаптивността на терористичните заплахи изисква цялостен и съвместен подход – следователно е необходимо по-добро сътрудничество между различните играчи в страната.

„Единствено чрез устойчиво сътрудничество, споделяне на информация и уважаване на върховенството на закона ще успеем ефективно да разбием терористичните мрежи и да се справим с основните причини за екстремизма“, заяви командирът.

Генерал-лейтенант Олуйеде заяви, че цел на семинара с участие на офицери от различни части, е запознаването с правните изисквания за борбата срещу тероризма, както и обсъждания на тероризма, който остава значителна заплаха за мира, стабилността и развитието на Нигерия.

По-рано генерал-майор А. Ндалоло, началник щаб на сухопътните войски, заяви, че семинарът трябва да помогне на участниците да засилят взаимодействието между офицерите, занимаващи се с правните въпроси, и командирите.

„Като военни юристи, нашата роля е не само да гарантираме правосъдието, но и да съветваме командирите, да защитаваме правата на човека и да улесняваме прилагането на политики, които са едновременно ефективни и справедливи. Това продължава да позволява спазването на националните и международните закони, включително международното хуманитарно право и стандартите за правата на човека по време на военни операции, разследвания и наказателни преследвания“, заяви генерал-лейтенант Ндалоло.

В приветственото си слово подполковник Хенриета Лонгпое, изпълняваща длъжността командир на Школата за правни услуги на ВСН в Зария, заяви, че семинарът е насочен към повишаване на капацитета на участниците по критични аспекти на правото.

Тя добави, че темата на семинара е избрана, за да стимулира интелектуалните дискусии, за да се разгледат текущи и възникващи правни казуси.

Според нея борбата срещу тероризма не може да бъде спечелена само от военните, а изисква цялостен обществен подход.

„Следователно, семинарът се опитва да обясни какво означава тероризъм с цел да се разбере и преследва“, заяви тя.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)